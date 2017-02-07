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07.02.2017 23:18

Аудиторы: Россия станет первой экономикой Европы к 2050 году

В 2050 году Россия поднимется на шестое место в общемировом списке стран по валовому внутреннему продукту и станет первой страной в Европе по этому показателю, говорится в прогнозе аудиторской компании PwC.

Согласно оценке специалистов, Китай по-прежнему будет занимать первое место, на второе переместится Индия, США опустится со второго на третье, а следом будут идти Индонезия и Бразилия. Седьмое место отводится Мексике, затем следуют Япония и Германия, и десятку лидеров будет замыкать Великобритания.

«В данном отчете мы представляем наши долгосрочные прогнозы экономического роста, сделанные исходя из нынешнего положения вещей в развитии стран и динамики их развития», — указывается в документе аудиторов.

По их мнению, к 2050 году доля 32 стран в общемировом ВВП составит 32%. Прогноз был сделан исходя из демографической ситуации, государственных вложений в инфраструктуру, уровня образования и динамику технологического прогресса в каждой из стран.

Также в исходных условиях прогноза предполагается, что в целом ситуация в мире будет благоприятствовать экономическому росту стран, а также не будет никаких серьезных угрожающих цивилизации глобальных катастроф (например, ядерной войны или столкновения астероида с Землей).

Ранее Минэкономразвития России сообщило, что замедление спада ВВП в прошлом году до 0,2% произошло благодаря позитивной динамике в промышленном производстве и сельском хозяйстве.

 

Источник: Газета.ру


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