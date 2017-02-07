Аудиторы: Россия станет первой экономикой Европы к 2050 году

В 2050 году Россия поднимется на шестое место в общемировом списке стран по валовому внутреннему продукту и станет первой страной в Европе по этому показателю, говорится в прогнозе аудиторской компании PwC.

Согласно оценке специалистов, Китай по-прежнему будет занимать первое место, на второе переместится Индия, США опустится со второго на третье, а следом будут идти Индонезия и Бразилия. Седьмое место отводится Мексике, затем следуют Япония и Германия, и десятку лидеров будет замыкать Великобритания.

«В данном отчете мы представляем наши долгосрочные прогнозы экономического роста, сделанные исходя из нынешнего положения вещей в развитии стран и динамики их развития», — указывается в документе аудиторов.