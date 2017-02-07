Новая школа: Рэп про Ивана Грозного, хайп и батл с Хованским

07.02.2017 22:46

Звезда YouTube, учитель истории из московской школы ВШЭ Василий Кузнецов рассказал в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] о том, как "словить хайп" на уроке, и "читкой" привлечь учеников к учебе. Вместе с еще одним преподавателем истории Александром Шитовым обсудили, можно ли таким образом полюбить современную школу.

"Моя цель – не рэп-балт с Хованским (скандальный видеоблогер, звезда рунета и участник "рэп-соревнований" Versus Battle – прим. Ф.О.), для меня важно говорить с учениками на их языке", – рассказал в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] учитель истории из московской школы ВШЭ Василий Кузнецов, который на днях "взорвал" Интернет прочитанным на уроке истории рэпом об Иване Грозном.

Вместе с очередным YouTube-героем, а также еще одним преподавателем истории из Петербурга Александром Шитовым обсудили, как еще можно заинтересовать школьников в учебе, и можно ли переложить на рэп всю школьную программу:

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