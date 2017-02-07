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07.02.2017 22:40

Азербайджану выдали российско-израильского блогера

В Азербайджан из Белоруссии экстрадирован блогер Александр Лапшин, имеющий гражданство России и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы азербайджанской Генпрокуратуры Эльдара Султанова. «Самолет с Лапшиным приземлился в Баку», — сказал он журналистам в аэропорту Гейдара Алиева.

Лапшина задержали в конце 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в черный список за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам въезд в Азербайджан запрещен. Тем не менее в июне 2015 года Лапшин въехал в страну через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль ему удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени — «Олександр».

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Генпрокуратура Белоруссии в январе решила выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Решение было оставлено в силе городским судом Минска и Верховным судом республики.

Нагорно-Карабахская Республика (НКР) — непризнанное государство в Закавказье, провозглашенное в 1991 году проживающими в этой местности этническими армянами. Азербайджан, в состав которого контролируемые НКР земли входили в советское время, пытался вернуть регион под свой контроль, однако потерпел неудачу.

Источник: Лента.ру


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