Минфин предлагает повысить минимальную цену на водку

Минфин предлагает повысить минимальные цены на крепкий алкоголь, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект изменений в приказ Минфина «О минимальных ценах на алкоголь».

Документом предлагается повысить минимальную розничную цену (МРЦ) за бутылку 0,5 литра водки на 8% — до 205 руб. вместо 190 руб. Минимальная закупочная цена водки вырастет на 4,8% — до 173 руб., минимальная оптовая цена — на 2,2%, до 178 руб.

Также Минфин предлагает повысить минимальные цены на коньяк. Цена у производителя вырастет на 25,6% — до 314 руб. за 0,5 литра, у оптовика — на 23,3%, до 323 руб., минимальная розничная цена — на 15%, до 371 руб.

Повышение минимальных цен на алкоголь связано с ростом тарифов на электроэнергию и увеличением акциза с 1 января 2017 года, который вырос с 500 до 523 руб. за литр безводного спирта.