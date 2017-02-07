Северокорейского диссидента оставят в Санкт-Петербурге

Страсбургский суд запретил России высылать на родину гражданина КНДР Цой Мен Бока. Об этом «Фонтанке» 7 февраля сообщила адвокат правозащитного центра «Мемориал» Ольга Цейтлина.

Почти 18 лет назад Цой Мен Бок выехал на работу в расположенный в городе Тында Амурской области трудовой лагерь для граждан КНДР. В 2002 году он бежал из него и в течение многих лет нелегально жил сначала в Ростове-на-Дону, потом в Санкт-Петербурге . 31 января суд принял решение о выдворении иностранца на родину, которое должно вступить в силу 10 февраля.

Правозащитники убеждены, что в случае возвращения в КНДР Цой Мен Бок будет неминуемо казнен как репатриант. Поэтому юристы намерены оспорить вынесенное решение об административном выдворении. Кроме того, по словам Ольги Цейтлиной, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже вынес специальное решение и запретил российским властям высылать северокорейца. «Это значит, что даже в случае вступления постановления о выдворении в силу (то есть отклонения жалобы Ленинградским областным судом) Цой Мен Бока не передадут властям КНДР, где его ждет смертная казнь. В настоящее время он находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе», – пояснила адвокат.

Напомним, что ровно два года назад Россия и Северная Корея подписали соглашение о реадмиссии – выдаче лиц, нелегально въехавших на территории двух стран. Срок передачи задержанных мигрантов другой стороне не должен превышать 30 дней. В «Мемориале» подчеркивают, что на такое сотрудничество с КНДР кроме России согласился только Китай. Тогда как в специальной резолюции Генеральной ассамблеи ООН указывается на недопустимость выдачи беженцев в Северную Корею.