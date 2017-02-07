Генпрокуратура направила в суд уголовное дело экс-губернатора Хорошавина

Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, указывается в сообщении ведомства.

Экс-чиновник обвиняется в получении взяток от предпринимателей, работающих в его регионе. В деле обвиняемыми также проходят его заместители Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николай Борисов.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 (получение взятки) и ст. 174 (легализация денежных средств, добытых преступным путем) УК России.