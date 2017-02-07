Посольство России может остаться без земли в Киеве

Депутаты Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования на заседании постоянной комиссии согласовали расторжение договора аренды сразу для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации на Украине, передает 7 февраля «Интерфакс».

«Эти земельные участки были предоставлены в 1998 году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, поэтому мы можем разорвать договоры аренды», — заявил депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

Отмечается, что речь идет о расторжении договоров аренды земельных участков площадью 0,197 га, 0,3634 га и 0,3771 га.