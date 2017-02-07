Смольный простит горожанам плату за парковку

Смольный определился с позицией по истребованию платы за парковку. Квитанции на сумму почти полмиллиарда — просто бумажки. Бюджет этих денег не увидит никогда.

Почти сутки ушли у комитета по развитию транспортной инфраструктуры, чтобы сформулировать «Фонтанке» свою позицию по работе платных парковок в Петербурге. После интригующего выступления заместителя председателя КРТИ Вадима Власова перед депутатами городского Заксобрания редакция предложила комитету ответить: будут ли в Петербурге штрафовать тех нарушителей, чьи данные есть в базе судебных приставов, на каких юридических основаниях Смольный получил к ней доступ и как будут поступать с теми нарушителями, которые не значатся в базе УФССП?

«Фонтанка» также спросила, на каких условиях Смольный планирует передать концессионерам убыточный проект, планирует ли город возместить уже вложенные средства и не подлежат ли пересмотру уже в текущем году тарифы для зон платных парковок?

КРТИ решил начать свое обращение к «Фонтанке» с объяснения, что доход от платных парковок не является основной целью проекта. Основная цель – разгрузка центральной части города от избыточного автомобильного трафика, – говорится в ответе Вадима Власова.

Начнем с главного: на сегодняшний день КРТИ не может, не пользуется и в будущем не будет пользоваться базой данных службы УФССП. И точка.

История о возможном сотрудничестве городских чиновников и приставов началась в декабре 2016 года, когда представители комитета сообщили о достигнутом соглашении. В КРТИ уточняют, что приставы не передавали им свою базу с личными данными о петербуржцах, а лишь планировали предоставлять Смольному информацию по конкретным запросам.

Предполагалось, что подведомственный КРТИ Городской центр управления парковами Санкт-Петербурга будет фиксировать номера машин-нарушителей, а для того, чтобы КРТИ непосредственно мог выписать штраф, приставы по запросу комитета назовут собственника машины и место его регистрации.

«Но, к сожалению, данных, имеющихся в распоряжении УФССП, недостаточно для системной работы, – констатирует Власов и в очередной раз фиксирует: – Сегодня единственным препятствием на пути создания полноценно работающей системы платных парковок является отсутствие обязательств по предоставлению персональных данных тех водителей, которые не соглашаются платить добровольно. КРТИ, в свою очередь, искал все возможные выходы из этой ситуации, в том числе прибегая к помощи управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу». Эксперимент не удался.

Власов напоминает, что в Госдуму РФ внесены предложения о внесении изменений в КоАП РФ, которые позволят органам государственной власти субъектов РФ оперативно получать данные о владельцах транспортных средств непосредственно от МВД.

«Первое чтение уже прошло, и мы ожидаем, что весной (при втором и третьем чтениях) поправки будут приняты окончательно. Несмотря на все эти сложности, мы ежедневно фиксируем информацию о нарушителях, с тем чтобы применить административные меры воздействия, как только вопрос с доступом к персональным данным будет решен. Подчеркиваю, до внесения изменений в законодательство мы не выставляем штрафы и не взимаем их, в настоящий момент мы только выявляем нарушителей», – говорится в ответе Власова, поступившем в редакцию «Фонтанки» 8 февраля.

Срок давности для привлечения к ответственности за неоплату парковки составляет два месяца. КРТИ, который ничего не может сделать с нарушителями, по итогам 2016 года зафиксировал нарушений почти на полмиллиарда рублей. Эти данные, что называется, пустые бумажки.

Представитель комитета еще раз подтвердил, что в будущем к развитию платных парковок подключатся концессионеры. «Очевидно, что в перспективе проект является инвестиционно привлекательным. Поэтому уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными концессионерами для того, чтобы мы смогли оперативно приступить к работе по расширению зоны платной парковки, как только вопрос с взиманием штрафов уладится», – говорит Власов.

Он уточняет, что город будет сотрудничать с инвесторами только на взаимовыгодных условиях. И тут же добавляет: «Вопрос убытков для города от такого сотрудничества даже не рассматривается. Конкретная финансовая модель будет зафиксирована в проекте концессионного соглашения. Возместят ли инвесторы затраты, которые были вложены в проект с 2014 года, станет понятно после утверждения этой финансовой модели». Таким вот противоречивым оказалось заявление.

При этом Власов гарантирует: проект платных парковок не будет отдан на откуп концессионерам. «Инвесторы будут вкладывать деньги в развитие проекта и получать доход от его реализации, но самой стратегией развития, непосредственной организацией парковочного пространства и управлением проектом в целом будет заниматься исключительно правительство Санкт-Петербурга», – резюмировал Власов.

На расширение зоны платных парковок в Петербурге в 2017 году бюджетные средства не заложены. Но уже 10 февраля 2017 года, как сообщала «Фонтанка», Смольный получит проект расширения парковок по 209 улицам в Центральном районе. Вероятно, этим займется уже концессионер, с которым решит сотрудничать город. В ближайшем будущем инвестор может получить зону платного паркования еще в двух районах – Адмиралтейском и Петроградском. Как ранее прогнозировалось, в общей сложности платными в 2017 году должны будут стать почти 500 улиц в трех районах.

Власов подтверждает, что тарифы в зоне платного паркования будут пересмотрены. «По вопросу изменения размера тарифов отмечу, что данный вопрос находится в ведении комитета по тарифам. Думаю, что говорить об изменениях можно будет только после расширения зоны платной парковки и понимания по загруженности зоны», – был уклончив чиновник.

Напомним, на создание пилотной зоны платной парковки из бюджета Петербурга с 2014-го по 2016 год было потрачено почти 300 миллионов рублей. Доход по итогам двух лет составил 253 миллиона рублей (147 млн рублей в 2015 году и 106 млн рублей в 2016 году). И единственным источником дохода стали платежи сознательных водителей, которые платят за парковку. Таких лишь 13 процентов. На содержание Городского центра управления парковками Петербурга в 2017 году из бюджета будет потрачено 300 миллионов рублей. Ожидается, что доход по итогам года составит 145 миллионов рублей.

Екатерина Кураева,

«Фонтанка.ру»