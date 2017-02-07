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08.02.2017 00:28
22 Комментариев

Ректорам зачли Исаакий

Петербургские ректоры встретились в Мариинском дворце с главным городским единороссом накануне Дня науки и вдруг подписали обращение против “провокаторов и политиканов, спекулирующих на теме Исаакиевского собора”.
Ректорам зачли Исаакий
Александр Петросян/Коммерсантъ

Под письмом, которое руководители петербургских вузов намерены направить в адрес губернатора Георгия Полтавченко, стоят 22 подписи. Якобы к ним прибавится еще несколько в ближайшее время, в том числе ректора СПбГУ. Впрочем, как выяснила «Фонтанка», не все из подписантов могут адекватно объяснить, зачем они это сделали. Cреди ректоров оказались и воздержавшиеся от подписи.

Во вторник, 7 февраля, в Мариинском дворце состоялся прием для руководителей петербургских вузов у председателя ЗакСа Вячеслава Макарова. «Глава петербургского парламента поздравил собравшихся с наступающим профессиональным праздником, который неразрывно связан с историей Северной столицы. Именно в Петербурге 8 февраля 1724 года, по распоряжению императора Петра I, была основана российская Академия наук. Вячеслав Макаров отметил определяющую роль отечественной системы науки и образования в становлении России как великой мировой державы и ее дальнейшего развития», – говорится в пресс-релизе ЗакСа. В сообщении также отмечается, что на прием пришли 30 ректоров, под конец встречи они единодушно решили подписать письмо в адрес губернатора с просьбой завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ к 16 апреля 2017 года, то есть к Пасхе.

В пресс-службе Мариинского дворца «Фонтанке» уточнили имена подписавшихся:

– ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Василий Кичеджи,

– ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова Сергей Барышников,

– и.о. ректора РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Богданов, ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький,

– руководитель Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса Николай Довбешко,

– первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев,

– ректор Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" Владимир Кутузов,

– ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев,

– ректор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Михеев,

– ректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Константин Иванов,

– ректор Санкт–Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев,

– начальник ФГБУ «УМСГ» (Межвузовский студгородок) Александр Белокобыльский,

– ректор Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна Алексей Демидов,

– начальник Санкт – Петербургского суворовского военного училища МВД России Леонид Бородавко,

– ректор Санкт-Петербургского Государственного Университета Кино и Телевидения Александр Евменов,

– начальник Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Максим Пеньков,

– директор Северо-западного института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Шамахов,

– заместитель начальника Санкт-Петербургского университета МВД России Андрей Кочин,

– зам начальника Нахимовского училища по учебной части Валерий Сухинин,

– и.о. ректора Аграрного университета Евгений Жгулев,

– заместитель начальника Военной академии связи им. С.М.Буденного Сергей Ишимов,

– и.о. ректора Педиатрического университета Дмитрий Иванов, ректор ИТМО Владимир Васильев.

Вышеупомянутые поставили автограф под следующим обращением к губернатору:

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан, – говорится в письме, в котором ректоры просят ускорить процесс передачи Исаакиевского собора. – Великое творение Монферрана – уникальный памятник российского зодчества – должно выступить символом единения народа и восстановления прерванных традиций».

Напомним, о передаче Исаакиевского собора РПЦ стало известно 10 января: губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что «вопрос решен». Согласно опубликованному постановлению КИО, передача в пользование продлится 2 года. Решение губернатора вызвало резонанс в обществе: на акцию на Марсово поле вышло несколько тысяч граждан, на противоположный митинг в поддержку передачи собралось несколько десятков патриотически настроенных граждан, в то же время в городском парламенте обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой ускорить процедуру расформирования музея в храме и передачу собора в пользование РПЦ.

«Фонтанка» обратилась к оставившим автографы ректорам с просьбой прокомментировать свою позицию, однако не все из них оказались столь же инициативны в общении, как при подписании письма. Так, ректор Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна Алексей Демидов вместо комментария спросил у корреспондента «Фонтанки», откуда тот взял его телефон, долго извинялся, а затем повесил трубку. Отказался от комментариев и первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев. А ректор Санкт–Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев и вовсе сообщил, что подписи под обращением не ставил, так как ушел раньше. «Я разберусь с этим вопросом», – пообещал ректор, в то же время он не смог высказать своего мнения о передаче Исаакия: «Я знаю ситуацию из газет, детально не разбирался в вопросе». Еще один собеседник «Фонтанки» из списка, попросивший не называть его имени, сообщил, что подписался, потому что так сделали все: «Ну вот по факту же ничего бы не изменилось, если бы я не подписал, а так испортились бы отношения».

Не удалось дозвониться «Фонтанке» до нового ректора Гидромета Валерия Михеева: тем не менее, стоит заметить, что в то время, когда он ставил свою подпись на встрече с Макаровым, в соседнем зале на фракции «Партии Роста» у Оксаны Дмитриевой обсуждали нарушения, по мнению оппозиционеров и противников, допущенные при его избрании новым главой, и отток специалистов из учреждения.

Впрочем, большинство опрошенных «Фонтанкой» ректоров все же подтвердили свою позицию. В частности, заверил в своей поддержке этой позиции ректор Академии имени Штиглица Василий Кичеджи. Ректор ИТМО, глава Совета ректоров Владимир Васильев, который и предложил своим коллегам подписать письмо на встрече с Вячеславом Макаровым, сообщил «Фонтанке», что выступает в данном случае за историческую справедливость. «Храм должен быть храмом, должен быть бесплатным для всех. Сейчас же, если вы зайдете хоть на 10 минут позже начала службы, вас заставят покупать билеты. Сейчас уже слишком много копий сломано вокруг этой истории, нужно разрешать хирургическим путем – чем быстрее, тем лучше».

Ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов вспомнил в разговоре с «Фонтанкой» о церкви, расположенной в его вузе. Она была передана учебному учреждению еще в 1930 году и там устроили кафедру акустики, а в 2006 году ученый совет проголосовал за то, чтобы вернуть церковь РПЦ. «Мы считаем, что раз это церковное, значит надо передать РПЦ. Сейчас, при обсуждении Исаакия, вспоминаются процессы 1,5 годичной давности, когда передавали Смольный собор. Тогда общество раскололось, это в результате закончилось уничтожением Мефистофеля. Мы бы не хотели повторения этого сегодня, не хотели, чтобы в это втягивали наших студентов. А то ведь знаете, как их на акции пирожками манят, нам майдан не нужен. Да и ведь, что теперь после драки кулаками махать. Обсуждение передачи Исаакия после того, как такое решение принял губернатор, сродни тому, как после выборов Трампа что-то еще обсуждать. Америка сейчас из-за этих обсуждений для всего мира авторитет теряет».

Исполняющий обязанности ректора университета имени Герцена Сергей Богданов посетовал «Фонтанке», что ему ни разу не удалось попасть в Исаакиевский собор бесплатно. «Я бы сравнил передачу Исаакия с передачей Софийского собора в Новгороде. Это было несколько лет назад, и была масса обсуждений. Но сейчас никаких проблем нет: храм отреставрирован, используется комплексно, знаю, что и деньги от экскурсий идут на его ремонт. Поэтому самое главное, что я могу сказать: у нас слишком много общих целей, оснований устраивать конфронтации нет».

По информации «Фонтанки», в ближайшее время под письмом появятся новые подписи, в том числе в ректорском сообществе ожидают автографы ректора Политеха Андрея Рудского и ректора СПБГУ Николая Кропачева. Примечательно, что в Университете, который возглавляет последний, пока есть разнообразие мнений: не так давно декан Восточного факультета, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в обращении к патриарху Кириллу предложил отозвать прошение о передаче храма, так как оно вызвало конфликты в обществе.

Ксения Клочкова, "фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (22)
valerko
8 февраля 2017 г. 01:18
mc guber: А Ваши знакомые-захожане показатель что ли?
iayaaz
8 февраля 2017 г. 01:18
Человек: прежде чем нести околесицу о церквях и, что им должно принадлежать, поинтересуйтесь хотя бы для общего развития, как и по какой причине появлялись те или иные культовые сооружения... и еще — ответьте мне на мой вопрос
как быть в данной ситуации?
а не рассказывайте мне, каким гуано является та или иная политическая партия...
Solevik
8 февраля 2017 г. 01:17
Человек: Почему вас не подмывает забрать у мусульман мечеть на Петроградке и устроить там какой ни будь музей? Я бы поставил вопрос иначе — почему бы синагоги не передать в собственность и владение города ))
mc guber
8 февраля 2017 г. 01:16
Человек: мое мнение более правильное, чем ваше. Потому что знакомые в моём окружении перестали ходить в церкви после этого случая. Противно. Даже воцерковленные люди не понимают, зачем РПЦ так срочно нужен Исаакий? Станет больше веры? Нет. Сплотит людей? Наоборот. Негде молиться? Полно мест. Кто будет собор содержать? Я и вы и мы все, придумают новый налог. Потеряет ли СПб от исчезновения Исаакия как музея? 1000%! Минусов больше, чем плюсов. "Просто должно принадлежать" это не аргумент, это показатель примитвного мышления. Почему должно? Исаакий уже давно не церковь, а уникальный символ. И присоединюсь к мнению Пиотровского, что "его сакральность как музея выше, чем необходимость присутствия там РПЦ". Сакральность, понимаете?! Референдум необходим.
lion405
8 февраля 2017 г. 01:16
Человек:
Церковь в то время была государственным ведомством только и всего.
Теперь не является.
тем более, что он по -прежнему остается в собственности Петербурга
Православие поощряет честность — говорите "остается на балансе и включается в графы расходов".
передается лишь в управление РПЦ
Как видите, многих горожан РПЦ, в качестве управляющего, не устраивает. Ну не нравится...
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