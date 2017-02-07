Меркель назвала преждевременным снятие санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что говорить о снятии санкционного режима с России из-за Украины пока рано, потому что ситуация на востоке республики остается неудовлетворительной, а условия минских соглашений не выполняются, передает Deutche Welle.

Об этом она заявила во вторник, 7 февраля, после встречи с премьер-министром Польши Беатой Шидло в Варшаве.

Шидло также призвала продлить санкционный режим в отношении России и заявила, что строительство газопровода «Северный поток» для Польши неприемлемо, передавал Reuters.

Ранее 7 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В официальном сообщении на сайте Кремля сказано, что оба лидера выразили обеспокоенность эскалацией вооруженного конфликта в Донбассе. Владимир Путин обратил внимание своей собеседницы на данные мониторинговой комиссии ОБСЕ о нарушении минских соглашений и заявления Киева, которые свидетельствуют о том, что украинская армия пытается изменить ситуацию в свою пользу.

Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффан Зейберт также заявил, что оба лидера согласились с тем, что для прекращения конфликта в Донбассе должны быть приняты новые усилия, сообщал Reuters. Агентство отмечало, что преcс-секретарь Меркель не сделал никаких сообщений относительно позиции канцлера в отношении санкций, введенных из-за ситуации на Украине.​