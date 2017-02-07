Будет вам Олимпиада

Федеральные информагентства без обьявления войны запустили волну пиара Олимпиады в Петербурге - в 2028 году. Вице-премьер Козак, глава Олимпийского комитета Жуков, губернатор Полтавченко - за. Горожан - спросят.

Олимпиада в 2028 году может пройти в Санкт-Петербурге . Об этом 7-го февраля наперебой высказались президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак и губернатор Северной столица Георгий Полтавченко. Вроде бы компания серьезная. Но насколько серьезны их намерения?

Что произошло

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил сегодня, 7 февраля, что Россия, возможно, будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2028 года.

«В России есть несколько городов, которые могли бы принять летние Олимпийские игры, – это Казань, Сочи, Санкт-Петербург. У нас есть хороший опыт проведения Игр в Сочи. И я уверен, что Россия способна проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне. Но планировать теперь можно только на 2028 год. Этот процесс начнется не раньше 2020 года. Сейчас трудно сказать. Но почему нет? Я считаю, вполне возможно попробовать», – заявил Жуков в разговоре с журналистами.

Через считанные минуты акцент сместился уже в сторону только Санкт-Петербурга . О том, что именно Северная столица должна принять Олимпиаду заявил в интервью федеральным СМИ председатель правительства РФ Дмитрий Козак, курировавший олимпийские стройки Сочи. По его словам, правительство готово поддержать Петербург в этом непростом деле, надо только спросить горожан, готовы ли они потерпеть.

Вскоре подтянулся к обсуждению темы и губернатор Георгий Полтавченко, прокомментировав ИТАР-ТАСС.

«Я хорошо помню, как Санкт-Петербург в середине 90-х претендовал на Олимпийские игры – 2004. Сейчас, как и тогда, у меня нет сомнений в том, что наш город достоин звания олимпийской столицы. Если кандидатуру Петербурга одобрит страна, Олимпийский комитет России, мы со своей стороны сделаем все, что от нас потребуется», – цитирует Полтавченко ТАСС.

Ваше мнение Хотели бы вы летней Олимпиады в Петербурге? - Да, это интересно, почетно и выгодно - Ни в коем случае, опять разворуют бюджет и будут мешать жить - Не могу определиться

Чем закончились прошлые попытки

Георгия Сергеевича не подводит память. Петербург действительно не в первый раз объявляет о своем желании стать олимпийской столицей. Первые мысли возникли еще тридцать лет назад вскоре после окончания Олимпиады-80 в Москве. Разговор тогда шел о зимних Играх. Отказаться от этой идеи пришлось быстро: поблизости не нашлось ни одной подходящей возвышенности для проведения соревнований по прыжкам с трамплина.

Следующую попытку сделал первый мэр Петербурга Анатолий Собчак. 31 января 1996 года вышло распоряжение об учреждении фонда по выдвижению Петербурга кандидатом на право проведения летней Олимпиады-2004. В этот раз дело продвинулось намного дальше: была подготовлена заявочная книга, разработана символика и логотип будущей Олимпиады, город стали регулярно посещать члены Международного олимпийского комитета (МОК). Итог: Петербург не был включен даже в финальное голосование. Тем не менее эта попытка до сих пор остается самой продуманной и хорошо подготовленной.

Валентина Матвиенко во время своего губернаторства осторожно высказывалась об идее принять Игры 2016 и 2020 года. В первом случае из-за проведения Олимпиады-2014 в Сочи это была в принципе заведомо проигрышная партия: никто бы не дал одной стране провести две Олимпиады подряд. Во втором, удачный исход был также маловероятен из-за негласного правила МОК об очередности континентов.

Полтавченко в качестве градоначальника тоже не в первый раз говорит об Олимпиаде.

В ноябре 2013 года после эстафеты олимпийского огня Георгий Сергеевич заявил: «Я уверен, что в самое ближайшее время Санкт-Петербург станет не промежуточным этапом олимпийской эстафеты, а ее конечным пунктом. Это значит, что мы прорабатываем вопрос о том, чтобы в самое ближайшее время подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в Санкт-Петербурге ».

Тогда его слова мало кто воспринял всерьез из-за отсутствия в городе должной инфраструктуры.

Что-то изменилось?

Бывший глава Комитета по физической культуре и спорту Юрий Авдеев (с осени 2016 — депутат ЗакСа) считает, что изменилось с тех пор очень многое.

«Сегодня материальная база Петербурга улучшилась в разы. У нас построен большой современный стадион на Крестовском острове, в городе появились и другие объекты мирового уровня: бассейны на Хлопина и на Джона Рида, большое количество тренировочных объектов, велотрек, гребная база, Академия дзюдо, «СИБУР Арена». Все эти строения способны принять соревнования самого высокого уровня. Понятно, что часть объектов придется построить, но тенденция однозначна: спортивная инфраструктура города развивается семимильными шагами», – заявил Авдеев в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

На самом деле бывший глава спорткомитета немного лукавит. Бассейны на Хлопина («Невская волна») и на улице Джона Рида (Центр плавания) подойдут разве что в качестве тренировочных площадок: вместимостью не вышли. В первом случае это 1500 мест, во втором — 1000. Например, Олимпийский водный стадион в Рио-де-Жанейро, где проходила последняя Олимпиада, рассчитан на 18 тысяч зрителей, а Центр водных видов спорта в Лондоне (ОИ-2012) — на 17,5 тысяч.

Стадион «Крестовский» действительно может закрыть часть олимпийской программы. Это, как минимум, церемонии открытия и закрытия, а также футбольный турнир. При желании его можно приспособить и под другие виды спорта.

«Стадион «Крестовский» трансформируется , в принципе, под любое спортивное мероприятие, благодаря тому, что футбольное поле можно убрать. Думаю, что никаких особых проблем не должно возникнуть. Чисто организационные вопросы. Понятно, что легкую атлетику он не примет, но, например, стрельбу из лука — почему бы и нет? Или любые другие соревнования связанные с игровыми видами спорта», – считает Авдеев.

И все-таки, самый болезненный вопрос (и, судя по всему, затратный) — это легкоатлетически й манеж, который должен вмещать не меньше 65 тысяч человек. Ничего подходящего в Петербурге сейчас и близко нет. «Крестовский», как правильно заметил экс-глава спорткомитета, не подойдет из-за невозможности добавить туда беговую дорожку. Так что строить придется с нуля.

«Ничего другого не остается», – говорит президент федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. – «"Крестовский" — это сразу мимо. «Петровский», скорее всего, тоже. На «Петровском» даже теоретическая реконструкция невозможна из-за слишком маленькой вместимости. Других вариантов у нас просто нет».

Сколько это будет стоить

Ответить на этот вопрос нереально, но можно прикинуть на примере предыдущих летних Игр. Бюджет Рио-2016 составил — 9,8 млрд долларов, Лондона-2012 – 14,8 млрд, Пекина-2008 — 43 млрд, Афин-2004 – 11,6 млрд, Сиднея-2000 — 4,1 млрд. Тут стоит учитывать такой факт, что на подготовку зимней Олимпиады, на которую другие страны никогда не тратили больше 3,5 млрд долларов, Россия потратила по самым скромным данным 6,5 млрд долларов (такие цифры озвучивал Владимир Путин в интервью «Ассошиэйтед Пресс» в сентябре 2013 года), то есть понадобилось на это минимум в два раза больше денег, чем другим государствам. Выводы, как говорится, делайте сами.

Это вообще реально?

На данный момент заявления Жукова, Козака и Полтавченко не выглядят чем-то по-настоящему серьезным. Олимпиада — это общенациональный проект, на который должно быть потрачено баснословное количество ресурсов. Недавно прошли Игры в Сочи, впереди еще более масштабный проект — чемпионат мира по футболу, в 2020 году Петербург примет участие в общеевропейском континентальном первенстве. В общем, в 2028 будет не до жиру. При этом на летние Олимпийские игры 2028 года претендует также Катар, у которого проблемы с деньгами уж точно вряд ли возникнут. А учитывая нынешний допинговый флёр российского спорта, это почти невозможно и политически. Впрочем, политическая ситуация в наше время меняется каждый день.

Артем Кузьмин, "Фонтанка.ру"