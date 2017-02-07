Институт Вавилова просит спасения у Путина

Оптический институт Вавилова может не дожить до своего столетия. Его владелец – корпорация «Швабе» - решил передать площадку на Васильевском острове инвестору, а сам ГОИ – переселить. Переезд равноценен уничтожению, говорят сотрудники.

Полторы сотни сотрудников Государственного оптического института им. Вавилова прибегли к последнему способу защиты когда-то одной из сильнейших научно-технических организаций СССР – написали президенту Владимиру Путину. По вине головного холдинга «Швабе» институт остался без профильных заказов от Минобороны, а теперь может потерять и родную площадку – 3 га у стрелки Васильевского острова, считают сотрудники.

В институте имени Вавилова время остановилось в 1980-х. На входе, у проходной, — таксофонные будки, огромная кадка с растением в полтора человеческих роста. Ряд стареньких, заново обитых стульчиков.

30 лет назад ГОИ был центром всей советской оптики. Вместе с филиалами в институте трудилось 11,5 тысяч человек. Работали, в основном, над заказами для военных – слежение за землей из космоса, нацеливание орудий, лазерная техника, тепловизоры. К этому шла довеском «гражданка» – приборы для медицины, науки, промышленности и исследований космоса.

В 1990-х годах история оборвалась. ГОИ лишился всех филиалов. Число сотрудников площадки на Биржевой сократилось в 7 раз. А в начале 2000-х Минимущество изъяло у института и большую часть территории. На месте лабораторий в Биржевом переулке «ЛенСпецСМУ» построило жилой комплекс «У Ростральных колонн» с отелем «Сокос». А здания на Биржевой линии, 4, 14-16, и на Кадетской линии, 3Б, перешли в пользование НИУ ИТМО. В 2000-х Владимир Васильев совмещал научное руководство ГОИ и управление университетом механики и оптики.

Институту оставили территорию в 3 га внутри квартала и 50 тысяч кв. м площадей. Главное здание с памятником Сергею Вавилову напротив, несколько корпусов. Теперь же решили лишить и этого.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам с просьбой принять срочные и решительные меры для того, чтобы остановить действия администрации АО «Швабе» (ГК «Ростех») по изъятию наших территорий с лабораторными и производственным корпусами». Это письмо подписали 154 сотрудника института. 1 февраля оно отправилось на имя президента в Москву. Чуть раньше – зампреду правительства Дмитрию Рогозину и главе «Ростеха» Сергею Чемезову.

В октябре прошлого года совет директоров головной организации «Швабе» решил объединить институт с его бывшим филиалом на Бабушкина, 36, – институтом оптического материаловедения. На эту площадку должно отправиться все оборудование, часть персонала. А сам ГОИ – признают проблемным активом и будут готовить к финансовому оздоровлению. Скорее всего, – к банкротству.

«Для института это уничтожение», – говорит Александр Мохнаткин. Он работает в ГОИ с 1960-х и возглавляет его профком. На Бабушкина нет ни корпусов, ни помещений для переезда, говорит Мохнаткин. Но самая главная ценность – научные стенды, на которых просчитывают и тестируют новые технологии. «Их можно разобрать и перевезти. Но кто их будет собирать заново? – поясняет Мохнаткин. – Многих ученых, которые их разрабатывали, уже нет».

С Александром Мохнаткиным мы сидим на тех самых советских стульчиках на проходной института. При каждом появлении коллег Мохнаткин здоровается, немного привставая на месте.

В институте работает больше 400 сотрудников. Из них 150 – руководство и офисный персонал. «Большинству ведущих ученых и специалистов за 60 лет. Основная их часть не поедет на новую площадку, а молодежь за время переезда уйдет на другие предприятия», – продолжает Мохнаткин. Для молодых выпускников ГОИ и так не слишком привлекательное место работы. Средняя зарплата специалистов – 34 тысячи рублей.

В 2012-м, когда институт включили в концерн «Швабе», входящий в структуру «Ростеха», у сотрудников ГОИ появилась надежда. Холдинг объединил все советские оптические производства и институты и объявил, что до 2020-го года вложит в научные исследования 87 млрд рублей.

Институт, накопивший 950 млн рублей долгов, реорганизовали. Всех сотрудников перевели в ОАО «ГОИ им. Вавилова», а структуру с задолженностью – «Всероссийский научный центр «ГОИ им. Вавилова» - оставили банкротиться.

Так институт расстался с еще одной частью имущества. На балансе научного центра остались 2 здания на Биржевой линии — номера 8-10 и 12. Вдобавок – пришедшие в упадок детские лагеря и базы отдыха на 250 га на берегу Нахимовского озера Ленобласти. А также — любимый сталкерами 20-этажный недострой «Вертикаль» в Сосновом бору. В нем планировали испытывать большие линзы для телескопов и космических аппаратов.

Через несколько лет надежды на новое руководство развеялись. За 6 лет «Швабе» не заказал и не профинансировал ни одной работы в институте, говорит Мохнаткин. Наоборот, холдинг каждый год-два менял директоров. Долги, по официальным отчетам, снова выросли со 120 до 630 млн рублей. В 2015-м ГОИ впервые получил годовой убыток – 300 млн рублей, в 2016-м начали задерживать зарплаты.

Из-за нехватки ресурсов в 2015-м ГОИ сорвал заказ по разработке проекта «Сокол-Эшелон». Это лазерное оружие для отведения от цели ракет и ослепления систем наблюдения, сообщали ранее в СМИ. Его планировали установить на самолет проекта А-60.

Институт не только нельзя перемещать, но и срочно необходимо восстанавливать, настаивают сотрудники. Нужно менять руководство, привлекать молодых специалистов и обеспечивать заказами. В 2010-м «Ростех» обещал ученым работу не только над военными и космическими технологиями. В плане развития упоминалось оборудование для офтальмологии, диагностики и лечения онкологии и заболеваний крови, для машиностроения.

Дирекция института поддерживает сотрудников, но предпочитает официально начальство не критиковать. В неофициальных разговорах звучит мысль – с институтом рассчитывают второй раз провернуть ту же схему – оборудование и сотрудников перевезти, а площадку на Васильевском острове оставить инвестору и кредиторам. «Позиция холдинга по отношению к институту неправильная. Нам говорят – вы убыточные, вы нас не интересуете», – рассказал «Фонтанке» один из руководителей института. Хотя непонятно, как может быть прибыльной фундаментальная наука.

При этом собеседники «Фонтанки» в руководстве института высказали надежду, что решение о переезде заглохнет само собой. На это нужно как минимум 1,5 млрд рублей. Инвестора пока нет, рассказали в руководстве. Но добавили, что все же очень ждут ответа на письма своих сотрудников. Хотелось бы дожить до юбилея в 2018-м году.

«Фонтанка» обратилась к концерну «Швабе» с просьбой высказать свою позицию по опасениям сотрудников ГОИ. Но пока не получила ответа.

У института уже есть опыт борьбы с инициативами «Швабе». В 2013-м году работники ГОИ, именем которого названа малая планета Солнечной системы, отбили предложение переименовать институт. Ему собирались присвоить имя «Швабе – Наука». Сергей Вавилов – всемирно известный ученый, президент академии наук СССР, а Швабе – гражданин Швецарии, который до 1880-го года возглавлял один из магазинов и небольшую фирму в Москве, указывали тогда в институте.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»