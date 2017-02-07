Институт Вавилова просит спасения у Путина

Еще
17:52 08.02.2017
Пришлите свою новость!
17:45
Многоквартирных самостроев в Петербурге больше не возводят
17:39
Зоозащитники предложили запретить физлицам разводить и продавать животных
17:34
Заработавший больше всех депутат пожалел об избрании в Госдуму
17:25
Спикер ЗакСа предложил отправить в армию журналиста газеты "Мой район"
17:20
Второй ректор из числа «подписантов» обращения о передаче Исаакия РПЦ заявил, что ничего не подписывал
17:16
В Петродворцовом районе «оптимизировали» детскую поликлинику
17:07
В Афганистане погибли шесть сотрудников Красного Креста
17:00
Компанию «Монолит-М» не пустили строить дом на Солдата Корзуна
16:48
Навального снова приговорили к условному сроку
16:35
Касьянов может стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах
16:29
Сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре 24 марта
16:22
РПЦ отмежевалась от оскорбленных фильмом "Матильда"
16:15
Убийц и похитителей, державших жертв в клетке в Парголово, приговорили к 46 годам колонии
16:13
Прокуратура сфотографировала, как чистит подвалы Максим Чешев, выкинувший пешехода в Крюков канал
16:07
Путин объявил о неизбежности «прекрасного будущего России»
16:03
Пискаревский проспект засыпало луком
15:59
Прокуратура выяснила, зачем муниципалам «Екатерингофского» автомобиль за 2 млн
15:55
Депутаты ЗакСа больше не будут встречаться с избирателями без разрешения властей
15:44
Библиограф Шумилова оспорит увольнение из РНБ в суде
15:38
МИД допустил возврат к безвизовому режиму с Грузией
15:36
В ЗакСе разрешили поднять вдвое плату за детские сады
15:17
На фоне падения спроса покупатель жилья уходит из Петербурга
15:11
Движение по Витебскому затрудняют ДТП с грузовиками
15:01
Семья Дель отказалась оспаривать изъятие 10 приемных детей
14:47
Шварценеггер представил трейлер фильма о Виталии Калоеве
14:43
Спикер Рады запретил депутатам выступать в парламенте на русском языке
14:39
Глава Приморского района: Единоросс Анохин хотел ходить в туалет отдельно от избирателей
14:36
Стали известны возможные адреса вестибюлей «Яхтенной», «Зоопарка» и «Шуваловского проспекта»
14:30
ФТС: Импорт из дальнего зарубежья за год вырос на 36,4%
14:25
С 23 апреля число рейсов из Петербурга в Хельсинки увеличится до трёх в день
14:24
Дорожники заплатят петербуржцу 300 тысяч за травму из-за гололеда
14:20
Почту "Крестов" завалили письмами к администратору "групп смерти"
14:07
Уволенная из РНБ библиограф оспорит это решение в суде
14:06
«Зенит» отказался от покупки Набоа у «Ростова»
13:58
Спикер ЗакСа запретил в Мариинском дворце себя критиковать
13:49
Стивен Кинг представит книгу, написанную в соавторстве с сыном
13:49
В массовой аварии со скорой на ЗСД пострадали двое
13:42
Музейный комплекс на Соловках предложили "спрятать" в окружающем пейзаже
13:40
Суд в Кирове признал Навального виновным
13:34
На Васильевском горел отдел полиции
13:30
«ДП»: Северная верфь не справляется с заказами Минобороны РФ
13:28
Умнов: В Петербурге готовы исполнять закон о декриминализации домашнего насилия
13:20
Путин не приедет на петербургский благотворительный «Такс-Парад»
13:19
Татьяна Толстая и Денис Драгунский подписались в защиту увольняемой из РНБ сотрудницы
13:09
Остающийся на свободе член «Шалтая-Болтая» назвал «Фонтанке» свое имя
13:08
В Петербурге судебные приставы защитили замороженных эмбрионов
13:00
В Кремле отвергли причастность к гибели Гиви
12:54
Глава Карелии в досрочную отставку не собирается
12:52
Звезда «Челси» Иванович отказал «Спартаку» ради перехода в «Зенит»
12:43
В Кремле раскритиковали "анонимных экстремистов", нападающих на Алексея Учителя
12:39
Сын лидера движения дальнобойщиков наказан за выходку на ЗСД
12:38
С марта однополым соседям в Финляндии придется доказывать, что они не геи
12:35
Ржаненков встретится с приемными семьями Петербурга
12:28
Аграрному университету нашли временное руководство
12:25
ГУ МВД обратилось в прокуратуру с просьбой проверить депутатов после встречи на Марсовом поле
12:19
Смольный может перенести вестибюли проектируемых станций метро
12:10
Биржевой мост будут разводить две ночи подряд
12:03
Скорая помощь попала в ДТП на Богатырском
12:00
В Госдуме приняли поправку о бессрочной бесплатной приватизации
11:52
В Нигерии пираты захватили в заложники моряков из России и Украины
11:46
В Петербурге поймали антиквара-контрабандиста
11:36
Десятилетняя девочка спасла пятерых родственников из горящего дома под Белгородом
11:31
Военный метёт петербургские дворы за самовольный вояж по России
11:23
Единоросс опроверг сексуальную связь с главой Приморского района Петербурга
11:17
В СБУ прокомментировали гибель комбата ДНР Гиви
11:02
Петербуржца задержали по делу группы хакеров, укравших у банков миллиард
10:53
Макаров назвал вице-спикера Дроздова «лучшим представителем народа», выстрадавшим место в ЗакСе
10:44
Финский МИД просит финнов в России не ходить по ночам пьяными и в одиночку
10:38
Рабочего Усть-Ижорского фанерного завода затянуло в сушильный станок
10:33
Bank of America открыл три отделения без персонала
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
08.02.2017 17:33
0 Комментариев

Институт Вавилова просит спасения у Путина

Оптический институт Вавилова может не дожить до своего столетия. Его владелец – корпорация «Швабе» - решил передать площадку на Васильевском острове инвестору, а сам ГОИ – переселить. Переезд равноценен уничтожению, говорят сотрудники.
Институт Вавилова просит спасения у Путина
Игорь Акимов/Интерпресс

Полторы сотни сотрудников Государственного оптического института им. Вавилова прибегли к последнему способу защиты когда-то одной из сильнейших научно-технических организаций СССР – написали президенту Владимиру Путину. По вине головного холдинга «Швабе» институт остался без профильных заказов от Минобороны, а теперь может потерять и родную площадку – 3 га у стрелки Васильевского острова, считают сотрудники.

В институте имени Вавилова время остановилось в 1980-х. На входе, у проходной, — таксофонные будки, огромная кадка с растением в полтора человеческих роста. Ряд стареньких, заново обитых стульчиков.

30 лет назад ГОИ был центром всей советской оптики. Вместе с филиалами в институте трудилось 11,5 тысяч человек. Работали, в основном, над заказами для военных – слежение за землей из космоса, нацеливание орудий, лазерная техника, тепловизоры. К этому шла довеском «гражданка» – приборы для медицины, науки, промышленности и исследований космоса.

В 1990-х годах история оборвалась. ГОИ лишился всех филиалов. Число сотрудников площадки на Биржевой сократилось в 7 раз. А в начале 2000-х Минимущество изъяло у института и большую часть территории. На месте лабораторий в Биржевом переулке «ЛенСпецСМУ» построило жилой комплекс «У Ростральных колонн» с отелем «Сокос». А здания на Биржевой линии, 4, 14-16, и на Кадетской линии, 3Б, перешли в пользование НИУ ИТМО. В 2000-х Владимир Васильев совмещал научное руководство ГОИ и управление университетом механики и оптики.

Институту оставили территорию в 3 га внутри квартала и 50 тысяч кв. м площадей. Главное здание с памятником Сергею Вавилову напротив, несколько корпусов. Теперь же решили лишить и этого.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам с просьбой принять срочные и решительные меры для того, чтобы остановить действия администрации АО «Швабе» (ГК «Ростех») по изъятию наших территорий с лабораторными и производственным корпусами». Это письмо подписали 154 сотрудника института. 1 февраля оно отправилось на имя президента в Москву. Чуть раньше – зампреду правительства Дмитрию Рогозину и главе «Ростеха» Сергею Чемезову.

В октябре прошлого года совет директоров головной организации «Швабе» решил объединить институт с его бывшим филиалом на Бабушкина, 36, – институтом оптического материаловедения. На эту площадку должно отправиться все оборудование, часть персонала. А сам ГОИ – признают проблемным активом и будут готовить к финансовому оздоровлению. Скорее всего, – к банкротству.

«Для института это уничтожение», – говорит Александр Мохнаткин. Он работает в ГОИ с 1960-х и возглавляет его профком. На Бабушкина нет ни корпусов, ни помещений для переезда, говорит Мохнаткин. Но самая главная ценность – научные стенды, на которых просчитывают и тестируют новые технологии. «Их можно разобрать и перевезти. Но кто их будет собирать заново? – поясняет Мохнаткин. – Многих ученых, которые их разрабатывали, уже нет».

С Александром Мохнаткиным мы сидим на тех самых советских стульчиках на проходной института. При каждом появлении коллег Мохнаткин здоровается, немного привставая на месте.

В институте работает больше 400 сотрудников. Из них 150 – руководство и офисный персонал. «Большинству ведущих ученых и специалистов за 60 лет. Основная их часть не поедет на новую площадку, а молодежь за время переезда уйдет на другие предприятия», – продолжает Мохнаткин. Для молодых выпускников ГОИ и так не слишком привлекательное место работы. Средняя зарплата специалистов – 34 тысячи рублей.

В 2012-м, когда институт включили в концерн «Швабе», входящий в структуру «Ростеха», у сотрудников ГОИ появилась надежда. Холдинг объединил все советские оптические производства и институты и объявил, что до 2020-го года вложит в научные исследования 87 млрд рублей.

Институт, накопивший 950 млн рублей долгов, реорганизовали. Всех сотрудников перевели в ОАО «ГОИ им. Вавилова», а структуру с задолженностью – «Всероссийский научный центр «ГОИ им. Вавилова» - оставили банкротиться.

Так институт расстался с еще одной частью имущества. На балансе научного центра остались 2 здания на Биржевой линии — номера 8-10 и 12. Вдобавок – пришедшие в упадок детские лагеря и базы отдыха на 250 га на берегу Нахимовского озера Ленобласти. А также — любимый сталкерами 20-этажный недострой «Вертикаль» в Сосновом бору. В нем планировали испытывать большие линзы для телескопов и космических аппаратов.

Через несколько лет надежды на новое руководство развеялись. За 6 лет «Швабе» не заказал и не профинансировал ни одной работы в институте, говорит Мохнаткин. Наоборот, холдинг каждый год-два менял директоров. Долги, по официальным отчетам, снова выросли со 120 до 630 млн рублей. В 2015-м ГОИ впервые получил годовой убыток – 300 млн рублей, в 2016-м начали задерживать зарплаты.

Из-за нехватки ресурсов в 2015-м ГОИ сорвал заказ по разработке проекта «Сокол-Эшелон». Это лазерное оружие для отведения от цели ракет и ослепления систем наблюдения, сообщали ранее в СМИ. Его планировали установить на самолет проекта А-60.

Институт не только нельзя перемещать, но и срочно необходимо восстанавливать, настаивают сотрудники. Нужно менять руководство, привлекать молодых специалистов и обеспечивать заказами. В 2010-м «Ростех» обещал ученым работу не только над военными и космическими технологиями. В плане развития упоминалось оборудование для офтальмологии, диагностики и лечения онкологии и заболеваний крови, для машиностроения.

Дирекция института поддерживает сотрудников, но предпочитает официально начальство не критиковать. В неофициальных разговорах звучит мысль – с институтом рассчитывают второй раз провернуть ту же схему – оборудование и сотрудников перевезти, а площадку на Васильевском острове оставить инвестору и кредиторам. «Позиция холдинга по отношению к институту неправильная. Нам говорят – вы убыточные, вы нас не интересуете», – рассказал «Фонтанке» один из руководителей института. Хотя непонятно, как может быть прибыльной фундаментальная наука.

При этом собеседники «Фонтанки» в руководстве института высказали надежду, что решение о переезде заглохнет само собой. На это нужно как минимум 1,5 млрд рублей. Инвестора пока нет, рассказали в руководстве. Но добавили, что все же очень ждут ответа на письма своих сотрудников. Хотелось бы дожить до юбилея в 2018-м году.

«Фонтанка» обратилась к концерну «Швабе» с просьбой высказать свою позицию по опасениям сотрудников ГОИ. Но пока не получила ответа.

У института уже есть опыт борьбы с инициативами «Швабе». В 2013-м году работники ГОИ, именем которого названа малая планета Солнечной системы, отбили предложение переименовать институт. Ему собирались присвоить имя «Швабе – Наука». Сергей Вавилов – всемирно известный ученый, президент академии наук СССР, а Швабе – гражданин Швецарии, который до 1880-го года возглавлял один из магазинов и небольшую фирму в Москве, указывали тогда в институте.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
08.02.2017 15:47

Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства

Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
КЕЙ
07.02.2017 09:00

Бонусная программа КЕЙ стала удобнее

В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32

Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода

Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Прокуратура выяснила, зачем муниципалам «Екатерингофского» автомобиль за 2 млн
Библиограф Шумилова оспорит увольнение из РНБ в суде
Стали известны возможные адреса вестибюлей «Яхтенной», «Зоопарка» и «Шуваловского проспекта»
Дорожники заплатят петербуржцу 300 тысяч за травму из-за гололеда
Сын лидера движения дальнобойщиков наказан за выходку на ЗСД
Аграрному университету нашли временное руководство
Смольный может перенести вестибюли проектируемых станций метро
Биржевой мост будут разводить две ночи подряд
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 февраля
В Петербурге незаконно трудоустроили почти тысячу нелегалов
Институт Вавилова просит спасения у Путина
Смольный простит горожанам плату за парковку
Будет вам Олимпиада
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
В поисках французского круассана
Смольный заблудился на платных парковках
Новый стадион заняли перекупщики
Смольный взялся за "Восточную хорду"
Три ЖКС за 500 баксов
Петербург сбрасывает рога. Дорого
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пискаревский проспект засыпало луком

В массовой аварии со скорой на ЗСД пострадали двое

Учитель истории московской школы ВШЭ Василий Кузнецов.

Новая школа: Рэп про Ивана Грозного, хайп и батл с Хованским

Премия Стржельчика: Чтобы помнили

Петербуржец открыл машину за 11 млн рублей топором

Убийца бутербродов — сэндвич с квашеной капустой

Новости компаний
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59
«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.