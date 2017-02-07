В Минфине назвали новую минимальную цену "пол-литры"

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку до 205 рублей за 0,5 литра, сообщают 7 февраля «Ведомости».

Таким образом, ведомство предлагает повысить минимальную розничную цену на водку на 8% – сейчас она составляет 190 рублей. Помимо этого Минфин предложил повысить розничную цену на коньяк на 15%, до 371 рубля.

Необходимость повышения цен на алкоголь в пояснительной записке объясняется ростом тарифов на электроэнергию и увеличением акциза с начала года.

В начале января Минфин выступил с инициативой повысить минимальную розничную цену на водку на 15%, до 219 рублей за 0,5 литра.

Через несколько дней глава департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов заявил, что минимальная цена на водку в розничной продаже может вырасти до 205 – 210 рублей за бутылку 0,5 литра. Окончательное решение, по его словам, будет принято в ближайшие «неделю-две».