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08.02.2017 13:41
12 Комментариев

«Чистая вода» не прошла через фильтр

«Единая Россия» обновила список партийных проектов. В частности, заканчивается история «Чистой воды», связанной с именами академика Петрика и — косвенно — Сергея Шойгу.
«Чистая вода» не прошла через фильтр
Александр Чиженок/Интерпресс

На президиуме генсовета партии 7 февраля было принято решение о продолжении 19 партийных проектов и старте шести новых. Ни в одном из перечней не оказалось проекта «Чистая вода», история которого перевалила за десять лет. Началась она, правда, со скандала, который заставил общество говорить о науке и лженауке, а в итоге вылилась в федеральную программу стоимостью примерно в восемь стадионов на Крестовском.

Всероссийское очищение воды началось в 2006 году. Партийный проект инициировал тогдашний глава «Единой России» Борис Грызлов. Пару лет никакого особенного резонанса эта инициатива не имела, однако в 2009 году авторы заявили о себе в медиапространстве. 

Выяснилось, что программа предполагает массовое использование фильтров «Золотая формула». Изобретатель их – член Российской академии естественных наук Виктор Петрик. Лоббировал его технологию лично Грызлов, и под эту ситуацию в РАН даже пришлось создавать профильную комиссию. Она отказалась причислять деятельность Петрика к науке, а предложенный им способ очистки тяжелой воды от трития назвала невыполнимым. Сама комиссия РАН по борьбе со лженаукой тоже в каком-то смысле раскрутилась на фильтрах Петрика, к ее деятельности с тех пор приковано повышенное внимание (из совсем недавних успехов — причисление к сфере лженауки гомеопатии). Виктор Петрик пытался взыскать с оппонентов компенсацию морального вреда, однако в иске ему отказали, после чего уже он сам оказался в роли ответчика — и снова проиграл.

В продаже между тем появились фильтры с размещенными на них фамилией главы МЧС Сергея Шойгу и названием ведомства, однако суд довольно быстро пресек эту практику.

Одновременно Петрик доказывал, что изобрел аналог графена раньше нобелиатов Андрея Гейма и Константина Новоселова. 

В рамках партийного проекта фильтры «Золотая формула» были установлены во многих школах и детских учреждениях в особо неблагополучных по загрязнению воды регионах России, всего 674 объекта. 

Об этом 7 февраля рассказал «Фонтанке» сам Виктор Петрик. «Случилось так, что после скандала руководители школ не стали отказываться от фильтров, и находят до сегодняшнего дня внебюджетные средства для их содержания, – рассказывает академик РАЕН. – Единственное, что происходит для нас бесплатно, это мониторинг воды. Видимо, в свое время было дано распоряжение и его до сегодняшнего дня никто не снял – силами Роспотребнадзора за все время сделано свыше 6500 исследований воды, и ни разу ни по одному из показателей не было превышения норм ПДК (предельно допустимой концентрации. — Прим. ред.)».

Промышленное производство сорбента, который используется в фильтрах, составляет 500 тонн в год. При этом Виктор Петрик подчеркнул, что сам он не участвовал в «Чистой воде» с 2010 года и даже не знал, что этот партийный проект продолжается. Впрочем, «партийный» вовсе не означает «реализуемый на деньги партии». К примеру, в документе от 2015 года среди источников необходимых ресурсов значатся федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и отраслевые партнеры, такие как РусГидро и Росатом. В январе этого года ЕдРо в очередной раз устами своего председателя Дмитрия Медведева сформулировало отношение к этому противоречию: «Наши оппоненты нас иногда упрекают, что средства на партийные проекты «Единой России» предусмотрены в бюджете. Хочу ответить на их критику: в бюджет-то они попадают ровно потому, что за них проголосовала наша партия». 

Еще на стартовом этапе проекта к его реализации привлекали региональные средства — правда, не в Петербурге, а, к примеру, в Новгороде, где и запускали пилотный проект по установке фильтров «Золотая формула» в социальных учреждениях.

В 2009 году Борис Грызлов заявил, что средняя продолжительность жизни россиян немногим более 60 лет и это «незаслуженно мало». В связи с этим он напомнил о необходимости довести эту планку до 75 лет к 2020 году и рассказал, что будет принята госпрограмма «Чистая вода». Особо депутат упирал именно на то, что это не Федеральная целевая программа, а финансирование проекта должно составить порядка 15 трлн рублей до 2020 года. 

В итоге была принята именно ФЦП на 2011-2017 годы общим объемом в 330 млрд рублей. Цифры, на первый взгляд, огромные, однако 313 млрд приходились на гипотетические внебюджетные источники. Остальное поровну распределялось между федеральным бюджетом с одной стороны и региональными – с другой (все бюджетные инвестиции должны были уместиться в период 2011-2013 гг). На федеральные субсидии, судя по программной документации, могли претендовать только населенные пункты с населением до 100 тысяч человек. С этого момента одной из главных задач проекта «Единой России» стало участие в общественном контроле при разработке и реализации одноименной федеральной программы. А на официальном сайте партии новости обоих проектов-тезок пошли общей строкой.

Федеральная целевая программа (которая формально отношения к партийной не имеет) не задалась с  самого начала. Счетная палата отмечала, что работы практически не велись; к примеру, в 2013 году предполагалось ввести 120 объектов, на деле вышло только 28. Заявленные внебюджетные миллиарды оказались пустым звуком.

Регионы не могли освоить даже бюджетные субсидии. В первые три года регионы, получившие московское софинансирование, нашли применение лишь половине средств. Так что с 2015 года «сэкономленные» таким образом казенные средства снова заложили в бюджет программы. Следующего отчета КСП стоит ожидать уже по ее завершении.

В Петербурге в 2011 году была принята региональная программа до 2025 года общей стоимостью в 300 млрд рублей. На «Чистую воду для города» направляли 130 млрд, а порядка 170 — на «Чистую воду для Балтики». Практически все указанные в ней мероприятия были включены в генеральную схему водоснабжения или генеральную схему водоотведения Санкт-Петербурга. В качестве источников финансирования называются городской бюджет и средства Водоканала, собственные и привлеченные. Однако, по словам собеседников «Фонтанки», это было скорее политическим актом. Несравнимо более важным документом для предприятия, судя по всему, является его собственная 100-миллиардная инвестиционная программа до 2020 года, 40% которой берет на себя петербургская казна. При этом руководство Водоканала еще в 2010 году утверждало, что в городе можно пить воду из-под крана, а все отклонения от нормативных свойств объясняло качеством сетей.

Говорить о результатах партийного проекта «Чистая вода» сложно. В списке заявленных целей значатся чеканные формулировки вроде «модернизация организационных моделей» и «совершенствование государственного управления и администрирования». В плане реализации упомянуты «кустовые совещания» и «подготовка общественной резолюции».

В профильной новостной ленте на сайте партии Санкт-Петербург упоминается только в связи с проведением научно-практической конференции в 2015 году. «В рамках проекта «Чистая вода» Санкт-Петербург осуществлял работу по обмену лучшими практиками в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с региональными и водоснабжающими организациями со всей России, – говорит региональный руководитель проекта, первый заместитель председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Ольга Колесникова. – «Чистая вода» – это самостоятельный партийный проект, и какого-либо финансирования из бюджета города на его выполнение не выделялось». 

Как бы то ни было, даже активисты из числа экологов затруднились в беседе с «Фонтанкой» отметить какие-то события, связанные с очистительной инициативой «Единой России». Так что, если задача «стимулирования положительного общественного резонанса» и была выполнена, то Петербург к этому руку не приложил.

Впрочем, само принятие федеральной программы авторы партийного проекта тоже относят на счет своих успехов — и с ее окончанием связывают прекращение собственных начинаний. Получить оперативный комментарий в пресс-службе партии относительно того, действительно «Чистая вода» от «Единой России» заканчивает свое существование, не удалось. Однако этого проекта не было 7 февраля в перечне продолжающихся или объединенных с другими направлениями. Зато Федеральной целевой программе работать еще год — согласно паспорту ФЦП, в 2017 году на нее должны направить 87,2 млрд рублей – все из тех же туманных внебюджетных источников. Между тем, как и абсолютное большинство крупных инфраструктурных проектов, этот не избежал попадания в околокриминальную хронику. Последние случаи — уголовное дело в Нижнекамском районе республики Татарстан и проверка в ХМАО, где, как предполагается, региональные субсидии в несколько десятков миллионов пошли на закупку некачественных сетей и очистных сооружений.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (12)
CheshirCa
8 февраля 2017 г. 15:05
Осталось РПЦ выпустить православный фильтр, в котором вода проходит между освященными серебряными нанокрестиками
Snaky
8 февраля 2017 г. 15:03
werius: Чем докажите? Цэ — новухаву, не покажу, что под крышкой! :))
terry18
8 февраля 2017 г. 15:02
werius: это как с выборами будет — на входе 30%, на выходе — 146 %, все за, всё чисто.
werius
8 февраля 2017 г. 15:02
mr_maxx: Если за последние 10 лет это у кого-то не произошло, то уже ничего не поможет.
mr_maxx
8 февраля 2017 г. 14:53
В принципе, написанного вполне достаточно, чтобы, будучи знакомым с личностью "академика" Петрика, составить досточно полное представление о партии Единая Россия и ее вождях.
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