Госдума поддержит закон о депортации футбольных хулиганов

В среду, 8 февраля, Дума примет в первом чтении поправки МВД, ужесточающие наказание для футбольных хулиганов, в том числе предполагающие их депортацию. Об этом 7 февраля заявил источник РБК в «Единой России». Новеллу поддержал комитет по законодательству.

Законопроект об ужесточении наказания для футбольных хулиганов, который депутаты поддержат в среду, разработало МВД. Ведомство внесло соответствующие поправки в конце прошлого года в Госдуму. Поправки увеличивают минимальный размер штрафа для болельщиков-дебоширов с 20 тыс. до 40 тыс. руб., максимальный — с 25 тыс. до 50 тыс. руб.

Нарушение запрета на посещение стадионов в дни проведения официальных спортивных соревнований будет наказываться арестом от 10 до 15 суток. По действующему закону минимальный срок задержания болельщиков не установлен, потому задержать могут и на один-два дня.

Б​олее жесткое наказание предусмотрено для иностранных футбольных хулиганов. Для них повторное или грубое нарушение правил поведения на соревнованиях будет грозить штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб. с возможностью административного выдворения за пределы страны.