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07.02.2017 19:16

Ректоры петербургских вузов обратились к губернатору с письмом о поддержке передачи Исаакия РПЦ

Ректоры петербургских вузов обратились к Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ. Соответствующее обращение они подписали 7 февраля на приеме у председателя ЗакСа Вячеслава Макарова.

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан», – говорится в письме, имеющемся в распоряжении "Фонтанки". Ректоры предлагают завершить передачу собора к Пасхе, 16 апреля 2017 года, что, по их словам, будет наилучшим подарком христианам.

«Великое творение Монферрана – уникальный памятник российского зодчества – должно выступить символом единения народа и восстановления прерванных традиций», – добавляют ректоры.

Свои подписи под письмом поставили ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Василий Кичеджи, ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова Сергей Барышников, и. о. ректора РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Богданов, ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький, руководитель Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Николай Довбешко, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) Владимир Кутузов, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, ректор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Михеев, ректор Балтийского государственного технического университета (Военмех) Константин Иванов, ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев, начальник ФГБУ УМСГ Александр Белокобыльский, ректор Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна Алексей Демидов, начальник Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России Леонид Бородавко, ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Александр Евменов, начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Максим Пеньков, директор Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Шамахов, заместитель начальника Санкт-Петербургского университета МВД России Андрей Кочин, замначальника Нахимовского училища по учебной части Валерий Сухинин, и. о. ректора Аграрного университета Евгений Жгулев, заместитель начальника Военной академии связи им. С. М. Буденного Сергей Ишимов, и. о. ректора Педиатрического университета Дмитрий Иванов, ректор ИТМО Владимир Васильев.

Справка:

Напомним, о передаче Исаакиевского собора РПЦ стало известно 10 января: губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что “вопрос решен”. Согласно опубликованному постановлению КИО, передача в пользование продлится 2 года. Решение о передаче собора вызвало резонанс в обществе: на акцию на Марсово поле вышло несколько тысяч граждан, в то же время в городском парламенте обратились к Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу храма РПЦ.


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