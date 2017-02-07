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07.02.2017 19:21
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«Фонтанка» за 60 секунд — 7 февраля

Петербургский ЗакС случайно лишился права утверждать городские Правила землепользования и застройки, – не дочитали законопроект еще в 2014 году. А теперь битва со Смольным за полномочия и внимание застройщиков дошла до Конституционного суда.

Матрице известно все. Даже то, что Трамп — холостяк. В университете ИТМО создали алгоритм, определяющий семейное положение пользователей c точностью до 86%. Как еще умеют использовать Big Data в России — изучали в студии [Фонтанка.Офис].

Смольный рассказал депутатам, как запустит на платные парковки частных инвесторов. И пожаловался, что водители уже задолжали полмиллиарда штрафов за парковки. Вот придут инвесторы — и водители еще больше задолжают.

Хотите купить объект культурного наследия? Сын экс-министра обороны Анатолия Сердюкова продает дачу, которая до 2010 года принадлежала Минобороны РФ. И это – не реклама "Авито".

А в Василеостровской прокуратуре обнаружили, что их "лояльность" оценили в 300 тысяч ежемесячно.

В Петербурге куда ни кинь — всюду пекарни и булочные. А французский круассан не найти. Мы не можем изменить политический строй. Поэтому мы будем искать круассан.

Бесплатно сходить на новый Крестовский стадион стоит до 8 тысяч рублей. Что ж будет, когда билеты начнут продавать...


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В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
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