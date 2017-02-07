Россия - третья с конца по цифровой культуре в Интернете

Российских пользователей Сети оскорбляют и унижают фактически больше всех в мире. К таким выводам пришли исследователи индекса цифровой культуры в феврале 2017 года, определить который попросила компания «Майкрософт». Хуже, чем у нас, общение в интернете складывается только в Мексике и ЮАР.

Пользователи Рунета в 74% встречались с вышеозначенными явлениями. Также в полтора раза больше – по сравнению с юзерами США, Великобритании и еще девяти стран мира – россияне сталкиваются с раскрытием их персональных данных.

Но есть и положительные моменты: жители России на 1/4 реже, чем граждане этих стран, подвергаются сексуальным преследованиям в Сети.

При этом российские пользователи склонны уделять меньше внимания всем описанным рискам и легче реагировать на их последствия, чем граждане развитых стран. Самым частым результатом у них оказывалась утрата доверия в интернет-общении, в то время как иностранцы сталкивались с разрывом дружеских связей и расстройствами сна.

Самый высокий уровень культуры цифрового общения выявлен в Великобритании с индексом в 45%, в тройку лидеров также попали Австрия и США, а самой низкой культура общения в Сети оказалась в ЮАР. Россия заняла 12-е место из 14 стран с результатом в 74%.

Ближе всего к среднемировому уровню агрессии в Сети оказалась Индия, индекс цифровой культуры которой составил 63%. Чем ниже значение, тем меньший процент пользователей лично сталкивался с неприятными действиями других пользователей и их последствиями.

Международное исследование ко Дню безопасного интернета было сделано по заказу Microsoft в 14 странах мира: Австралии, Бельгии, Бразилии, Чили, Китае, Франции, Германии, Индии, Мексике, России, ЮАР, Турции, Соединенном Королевстве и США.