В США усыпили рогозуба Дедушку

В чикагском океанариуме 6 февраля умер всеобщий любимец – рыба-рогозуб. Питомец прожил более 80 лет.

Как сообщает 7 февраля Newsru.com, за пару дней до кончины сотрудники океанариума имени Джона Шедда заметили, что Дедушка отказывается от еды и демонстрирует признаки полиорганной недостаточности. После этого было принято решение усыпить его.

Для этого 5 февраля в аквариум добавили большое количество анестетика. Когда рыба умерла и было проведено вскрытие, выяснилось, что умерла рыба от старости.

В дальнейшем сотрудники заведения намерены провести еще одно исследование, в ходе которого надеются установить точный возраст рогозуба. Дело в том, что Дедушку выловили в мае 1933 года у побережья Сиднея уже во взрослом возрасте.