Хакер взломал 150 тысяч принтеров, чтобы предупредить о киберугрозах

За прошедшие выходные пользователь интернета под никнеймом Stackoverflowin заявил о взломе 150 тыс. рабочих принтеров, чтобы предупредить их хозяев об уязвимости устройств. Об этом сообщает Gizmodo.

Хакер смог подключиться к принтерам, которые были доступны онлайн и при этом не обладали никакой защитой от внешних атак. Stackoverflowin заставил устройства распечатать «зловещие» сообщения, в которых говорилось, что взломанный принтер стал частью сети взбунтовавшихся ботов.

При этом хакер оставил ссылку на свой твиттер-аккаунт, чтобы владельцы пострадавших принтеров могли связаться с ним.