Петербург поделился с Симферополем уборочной техникой

Власти Северной столицы направили в столицу Крыма две уборочные машины, благодаря которым можно наводить порядок на улице круглый год.

Как сообщает 7 февраля пресс-служба комитета по внешним связям, технику в Симферополь отправили по поручению губернатора Георгия Полтавченко.

Подарок представляет собой две комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ и МАЗ с комплектом навесного оборудования. Эта техника предназначена для круглогодичной уборки.

До места назначения ее довезут специалисты "Водоканала" на специальных автовозах.

Фото: Комитет по внешним связям

Симферополь – город-партнер Северной столицы. Технику поставили в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного в 2014 году.