В Василеостровской прокуратуре обнаружили, что их "лояльность" оценили в 300 тысяч ежемесячно

Следствие Василеостровского района около 18:30 7 февраля возбудило уголовное дело по мошенничеству в отношении двух петербуржцев, представляющихся доверенными лицами прокуратуры Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", подозреваемые вышли на бизнесмена, специализирующегося на нелегальной игре в покер, и предложили ему покровительство. Правда, предпринимателя одолело сомнение, отчего его партнерам в других районах платят от 100 до 150 тысяч в месяц, а на Васильевском их цена поднялась до 300 тысяч. Оперативники экономической полиции ему все объяснили, а что было дальше, узнала "Фонтанка".

По нашим данным, 31 января этого года двое молодых людей были задержаны оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции той же василеостровской полиции при передаче им в кафе 300 тысяч рублей. При этом они выдавали себя за тех, кто вхож в прокуратуру с целью "носить" туда определенные суммы.

Но на этот раз события развивались нестандартно. Предприниматель, организовавший любительский клуб спортивного покера в доме 37, корпус 2, по Морской набережной на Васильевском острове, разместил в социальных сетях рекламу, чем и привлек внимание фигурантов дела, считают в следствии. На предпринимателя вышли 27-летний Георгий Федоров и 28-летняя Ксения Кульченкова.

Как узнала «Фонтанка», Жора пять лет назад закончил петербургский филиал Российской таможенной академии, но служба, похоже, у него не пошла. Из его профиля в соцсети видно, что он сам увлекается покером, а в его девизе ключевое слово – альтруизм. Что касается Ксюши, то она просто милая девушка.

Согласно тем материалам, которые были представлены полицейскими следствию, фигуранты дела напомнили бизнесмену, что подобные заведения (клубы спортивного покера) незаконны, а значит, надо часть прибыли отдавать сотрудникам прокуратуры. В результате переговоров ими была оглашена сумма в 300 тысяч рублей в месяц. Говорят, что молодые люди выдавали себя за тех, кто собирает дань именно от прокуратуры. При этом они объяснили и свою ценовую политику, заявив, что в районах, где прокуратура относится "лояльно", сборы с одной точки не превышают 100 – 150 тысяч рублей в месяц, но так как прокуратура Василеостровского района в прошлом году закрыла многие подпольные казино, а пара уголовных дел по незаконной игорной деятельности дошли до суда и обвиняемые получили сроки, то на острове надо "платить вдвойне".

Возможно, такие подсчеты были сформулированы благодаря тому, что в марте прошлого года Василеостровский суд впервые приговорил организатора подпольного казино, находившегося на 8-й линии, к реальному сроку. Также «Фонтанка» сообщала ранее, что другой обвиняемый, организовавший аналогичное подпольное казино на Морской набережной, 15, был отправлен под домашний арест.

Судя по всему, коммерсант решил сверить калькуляцию и обратился с этими хлопотами к своему знакомому оперативнику экономической полиции. Тот, выслушав его, оборудовал сомневающегося аудиоаппаратурой и 31 января задержал молодых решальщиков с поличным.