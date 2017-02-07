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07.02.2017 18:36
1 Комментариев

Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС

Петербургский ЗакС случайно лишился права утверждать городские Правила землепользования и застройки. Битва со Смольным за полномочия и внимание застройщиков 7 февраля дошла до Конституционного суда.
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
Евгений Павленко/Коммерсантъ

Федеральная власть свою позицию уже высказала – парламентариям Северной столицы пора смирить амбиции, у них и так слишком много функций.

Статью 63 Градостроительного кодекса, касающуюся ПЗЗ, Госдума изменила еще в 2014 году. Коррективы внесли в составе закона, название которого начинается словами «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты…» и длится целый абзац. И... нововведение в ЗакСе сначала не заметили. А когда поняли, что произошло, схватились за голову. Право подписывать ПЗЗ, второй по значимости после Генплана градостроительный документ Петербурга, уже отошло Смольному.

Правила землепользования и застройки определяют облик города – для каких целей могут использоваться те или иные участки, какой будут плотность и высотность застройки. Поэтому в бумаге напрямую заинтересованы не только официальные лица, но и горожане, а ещё инвесторы.

В 2016 году Смольный воспользовался своим правом и утвердил новые ПЗЗ, где срезал высотность застройки по всему Петербургу до 40 метров. Для некоторых застройщиков, вроде «ЛенСпецСМУ» и «Группы ЛСР», чиновники, впрочем, сделали исключения. Другие компании, например ООО «Т-Три», принадлежащее депутату ЗакСа Сергею Никешину, до сих пор ждут решения своих запросов о поправках.

На этом фоне возвратить утраченные полномочия ЗакС решил через Конституционный суд. Заседание о возможности отменить спорную статью Градостроительного кодекса прошло в Петербурге 7 февраля.

Представлять свои интересы парламентарии отправили адвоката и доцента СПбГУ Михаила Шварца. «Ничем не мотивированное вмешательство», «вторжение», «произвол» – так он охарактеризовал действия федеральных властей. Шварц напомнил, что по Конституции Госдума может регулировать лишь «основные» проблемы взаимоотношений исполнительной и законодательной власти на местах, но никак не частный вопрос о том, кому утверждать ПЗЗ. «Федеральный законодатель не может бесконечно углубляться в детали. В противном случае от федерализма уже ничего не останется», – посетовал адвокат, объясняя, почему закон надо признать неконституционным.

Шварца расстраивает и то, что не ясна причина, по которой давно закрепившуюся за парламентом функцию передали Смольному: «В процессе работы над запросом наша главная задача была понять мотивы федерального законодателя – тогда мы, возможно, и отказались бы от обращения в КС. Но объяснить эти мотивы мы не смогли, мы теряемся в догадках». Чиновники утверждают ПЗЗ менее прозрачно и открыто, их деятельность может помешать сохранности исторических памятников Петербурга. К тому же Госдума нарушила собственный регламент, принимая поправки в Градостроительный кодекс. Их включили лишь после второго чтения и не показали регионам. «Никакой коммуникации с властью Петербурга не было», – подтвердил Михаил Шварц.

Ещё один довод против 63-й статьи Градостроительного кодекса – она дискриминирует Петербург по сравнению с другими регионами. Ведь кроме Северной столицы чиновники самостоятельно принимают правила застройки только в Севастополе и Москве.

Противостоять заявителям за трибуну КС вышла полномочный представитель Госдумы Татьяна Касаева. Её аргументы сводились к тому, что ЗакС жалуется зря, у него и так достаточно полномочий.

Депутаты имеют право «отправлять запросы», участвовать в публичных слушаниях, «высказывать своё мнение и задавать вопросы» на заседании комиссии по землепользованию и застройке Петербурга, перечислила Касаева (в состав этой комиссии, напомним, включены 5 парламентариев). При желании народные избранники также могут выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой и вновь поменять Градостроительный кодекс. «Мною данный законопроект в базе законопроектов обнаружен не был», – иронично отметила Касаева.

Объяснила она и основания для поправок – исполнительная власть работает быстро, а депутаты только замедляют и «утяжеляют» работу с ПЗЗ. «Документ в силу его статуса включает в себя не только нормы права, но и таблицы, и картографические материалы. В них достаточно часто вносятся поправки, это актуально в мегаполисах», – полагает Татьяна Касаева.

Отказалась депутат Госдумы замечать и ошибки в подготовке закона. По её словам, на поправки поступили отзывы «от парламента Кабардино-Балкарской республики, Законодательного собрания Ульяновской области» и прочих уважаемых региональных органов. По мнению Касаевой, «новый закон реализует систему сдержек и противовесов, которая исключает возможность концентрации власти одной из её ветвей». Отправка законопроектов после второго чтения в регионы «может серьезно дезорганизовать работу Госдумы», продолжил мысль коллеги полпред президента в Конституционном суде Михаил Кротов. С его точки зрения, ЗакС необоснованно настаивает на том, что исторически право утверждать ПЗЗ принадлежало ему.

«Не надо тут искать историческую подоплеку. Исторически как раз это неоправданно. Более двух десятков лет высшую власть в Петербурге имел Ленсовет. Только с момента появления губернатора началось перераспределение функций, которое идёт до сих пор», – сообщил сотрудник администрации президента.

Сторону федеральных чиновников приняли и приглашённые в КС представители Смольного. Сотрудник комитета по градостроительству и архитектуре Елена Щедрова заявила, что подключение чиновников «никак не повлияло на процедуру подготовки ПЗЗ» и не устранило «присущие Петербургу демократические основы». Представитель юридического комитета Ирина Золотовская добавила, что ЗакС продолжает утверждать Генплан, а правила землепользования и застройки лишь развивают его положения.

Чемоданные настроения?

Конституционный суд подготовит решение по делу и провозгласит его в открытом порядке.

Важно понимать, за что по-настоящему борются ЗакС и Смольный.

– По-настоящему депутаты и чиновники бьются за бабло, которое могут собирать с тех, кто хочет повлиять на ПЗЗ, – не скрывает своих мыслей, как и всегда, откровенный глава управляющей компании «Теорема» Игорь Водопьянов.

– Что же они это «бабло» прямо чемоданами в ЗакС заносят? – удивилась буквальной интерпретации событий «Фонтанка».

– Я не заносил, я могу только предполагать: судя по тому, что правила порой изменялись удивительным образом, точечно. Везде, допустим, позволено возводить 8 этажей, а тут бах – и возникает 28, – резюмирует Водопьянов.

С его точки зрения, на судьбу обычных горожан политико-экономический конфликт законодательной и экономической власти не повлияет.

«Коррупционный фактор тут очевиден. Теперь девелоперы будут нести чемоданы с деньгами не в ЗакС, а в Смольный, – продолжает тему руководитель регионального центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» в Петербурге Дмитрий Сухарев. – От представителей рынка мне известно, что существовала такса за внесение поправок в Генплан. Естественно, что депутаты теперь волнуются за ПЗЗ. Вы представляете, сколько дач они не построят и сколько дач построят сотрудники Смольного?»

Сами народные избранники своё участие в лоббировании строительных интересов отрицают. Один из инициаторов запроса в КС, член комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Борис Вишневский, заявил «Фонтанке», что «подавляющая часть лоббирования, наоборот, осуществляется именно исполнительной властью».

– Это неправильно, когда только правительство без прямого участия парламента принимает важнейший документ, от которого зависит качество жизни горожан, – подчёркивает Вишневский, называя ситуацию с поправками в Градостроительный кодекс «юридическим мошенничеством».

С депутатом согласен глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. «Депутаты больше склонны прислушиваться к результатам общественного обсуждения», – считает он. А если уж и стоит говорить о каком-то лоббизме, то это лоббизм столичных властей – именно из-за него возникли поправки. А Петербург просто попал под раздачу, потому что неприлично было только Москву в федеральный закон вписывать», – добавляет эксперт.

С точки зрения Карпова, если депутаты не победят в КС, им придётся внимательнее отнестись к подготовке Генплана. В нём придётся подробнее прописать ряд параметров, чтобы таким образом сделать подконтрольными ЗакСу ПЗЗ.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
sovet
7 февраля 2017 г. 20:03
Наивные бедняги-депутаты.Размечтались о том, что они обладают какой-то властью или весом. Не хотят верить, что их функция — всего лишь брать под козырек и тем самым они ни чем не отличаются от рядовых граждан.
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