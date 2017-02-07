Петербург может принять летние Олимпийские игры в 2028 году

Петербург может стать претендентом на проведение летней Олимпиады 2028 года. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

«В России есть несколько городов, которые могли бы принять летние Олимпийские игры. Это Казань, Сочи, Санкт-Петербург. Они вполне могли бы претендовать. У нас есть хороший опыт проведения Игр в Сочи. И я уверен, что Россия способна проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне», – заявил Козак.

Идею выдвижения Петербурга в претенденты на право проведения Олимпиады-2028 поддержал губернатор Георгий Полтавченко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. По словам Козака, правительство страны готово поддержать Северную столицу в этом деле.