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07.02.2017 18:25

Петербург может принять летние Олимпийские игры в 2028 году

Петербург может стать претендентом на проведение летней Олимпиады 2028 года. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

«В России есть несколько городов, которые могли бы принять летние Олимпийские игры. Это Казань, Сочи, Санкт-Петербург. Они вполне могли бы претендовать. У нас есть хороший опыт проведения Игр в Сочи. И я уверен, что Россия способна проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне», – заявил Козак.

Идею выдвижения Петербурга в претенденты на право проведения Олимпиады-2028 поддержал губернатор Георгий Полтавченко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. По словам Козака, правительство страны готово поддержать Северную столицу в этом деле.


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