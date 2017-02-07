Лавров рассказал о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция президента США Дональда Трампа уже начала оказывать позитивное влияние на международную борьбу с терроризмом, сообщает 7 февраля ТАСС.

Дипломат упомянул о «твердой позиции президента США Дональда Трампа о приоритетности для США на международной арене борьбы с международным терроризмом».

Лавров также отметил, что деятельность нового американского лидера сказывается плодотворно на общей ситуации формирования совместного антитеррористического фронта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с мнением Дональда Трампа, назвавшего Иран террористическим государством «номер один в мире».