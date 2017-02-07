Драка в Удельном по пути в Манчестер

Как становятся профессиональными бойцами в современной России и к каким экстремальным способам они прибегают, чтобы преодолеть страх, - в интервью «Фонтанке» рассказал боец лиги ACB Василий Пальок.

За несколько лет Василий Пальок на пути к своей мечте стать чемпионом по смешанным единоборствам проделал путь по маршруту: крошечное село на западе Украины – Москва – Львов – Санкт-Петербург. Осев, наконец, в Северной столице России, он тоже даром времени не терял. Успел пожить при морге, сдружиться с футбольными хулиганами, подраться за них, устроить массовые разборки с национальным окрасом и поножовщиной, отсидеть в «Крестах». И все это время он умудрялся параллельно делать спортивную карьеру. Свою историю он рассказал «Фонтанке» с ремаркой: «Не повторять, опасно для жизни».

Василий Пальок родился в 1988 году в маленьком горном селе Суха (всего 1900 жителей) в одном из самых западных регионов Украины — в Закарпатской области. Лето здесь длинное, зима — теплая. С пасмурным Петербургом не сравнить. Единственная проблема – работы нет. Многие уезжают в Европу на заработки, благо ехать не слишком далеко: Закарпатье граничит с Румынией, Венгрией и Словакией. Другие — в Россию.

– Правда ли, что на западе Украины не любят русских? – переспрашивает Пальок в ответ на мой вопрос. – Ты вот сам посуди. Большая часть области работает в России: кто на стройке, кто лес валит, кто еще где. Ну и, как ты думаешь, любят там русских или нет, если они в Россию приезжают деньги зарабатывать? Ты эти шаблоны сбрасывай. Там есть определенный процент фанатиков, которые ненавидят русских, но я тебе вот что скажу. После родного села я жил четыре года во Львове. Жил, работал, тренировал там людей, сам тренировался. И в то время там говорили на русском языке процентов 40 местных жителей. Многие просто переключались: им было все равно. Сейчас в связи с политической ситуацией – потому что, как ни крути, а война между Россией и Украиной идет, – процент людей, которые плохо относятся к России, увеличился.

В Петербурге Василий оказался не сразу. Сначала была попытка закрепиться в 16 лет в Москве — УФМС было против; затем четыре года относительно спокойной жизни во Львове. И все это время он мечтал проявить себя в спорте.

– У меня всегда было большое желание добиться чего-то серьезного в спорте. Думал, вот попаду в большой город, буду работать и смогу по спорту где-то зацепиться. В селе я с детства занимался каратэ. Мне это очень нравилось. У нас был отличный тренер, который развивал нас не только физически, но и духовно. Видел какие-нибудь фильмы про каратэ? Вот все, как там: нельзя показывать свою силу без крайней необходимости, нельзя обижать слабых и все такое. Он нас в этом плане хорошо воспитывал. Но в селе ничего особенного не достигнешь.

Во Львове Василий устроился охранником в ночной клуб. Параллельно продолжал тренироваться и выступать на соревнованиях по кикбоксингу. Так прошли четыре года, за которые он дослужился до начальника охраны, но его спортивная карьера почти не сдвинулась с места. В определенный момент Василий понял: нужно что-то менять.

– Я поехал на Кубок мира по кикбоксингу. Занял там второе место и познакомился с пацанами из Москвы и Воронежа. Они рассказали удивительные вещи, что спортсменам в России платят зарплаты. Они получали по 300 долларов, а тренеры – больше 1000. Я такой: да ну на фиг?! Я-то еле деньги нашел на поездку на турнир. Так я решил, что нужно как-то вернуться в Россию. Когда мне позвонил знакомый и предложил приехать в Петербург подзаработать, я сразу согласился.

Первое время в Петербурге Василий занимался отделочными работами на стройке. Жил с другими рабочими в подвале Покровской больницы на Васильевском острове. Спали на партах, стирали в жестяном ведре. В соседнем помещении — морг. Видеть приходилось порой жуткие вещи, но Василий вспоминает о тех днях с юмором.

– Меня это не парило. Я жил своей мечтой и чувствовал, что она уже близко. По вечерам ходил по залам и находил такие клубы, где первая тренировка бесплатно. Так я пытался понять, какой там уровень. Где-то полтора месяца так ходил. Трудно было найти что-то достойное. Например, в одном из залов тренера поборол. Смысл мне там было оставаться? А потом попал в клуб к тренеру Сергею Никитину. Там меня человек 15 разрывали в борьбе и человек 10 — в стойке.

Василий понял, что нашел то, что искал. Вскоре он перешел на профессиональный уровень. Первые два боя выиграл, третий — на гран-при Idmma 2013 — сразу пошел не по плану.

– Меня не предупредили, что против меня в первом же бою выйдет самый сильный и опытный боец на этом турнире. Сказали об этом только перед самым выходом на ринг, где-то за полчаса. Журналист спросил: «Против тебя чемпион мира по боевому самбо. Все делают на него ставку, что он выиграет этот гран-при. Как ты к этому относишься?». Про себя я, конечно ,офигел, но на камеру что-то пробубнил. Типа, раз организаторы поставили меня с таким соперником, значит, считают меня достойным и так далее. Но в душе я начал трястись от страха. Вышел на ринг скованным. Поначалу легко пробивал его, но в один момент он меня подловил и послал в нокдаун, а там уже добил меня болевым на локоть. На выходе я жестко психовал из-за того, что меня так легко заставили зассать.

В то время Василий общался с представителями околофутбольного движения. Футбольные хулиганы уже как-то приглашали его драться за них, но он отказывался. После этого проигрыша стал думать: «Ссыкло я, что ли?».

– Зачем согласился? Чтобы проверить себя как мужика. Бой на ринге – это одно: есть рефери, рядом дежурит бригада врачей. А где-то в лесу, где 10 на 10, условия максимально приближены к реальным. Ты можешь даже бить кого-то, а сзади прибегут, пнут тебя в голову, вырубят, затопчут. Это все реально. Я видел такие драки. Люди входят в такой кураж, что даже если человек отключился, на нем еще долго могут прыгать. Травмы там бывают очень тяжелые.

Сам Пальок никогда ни за кого не болел. В детстве играл в воротах, потом работал охранником на матчах ФК «Карпаты» – вот и все его знакомство с футболом. Соглашаясь на драку, он даже не знал, за какую команду будет биться. Потом уже выяснилось: за петербургских болельщиков «Спартака».

– Перед дракой знакомые много мне рассказывали про всю эту движуху, показывали видео. Фанаты либо договариваются и встречаются, например, 10 на 10 или 40 на 40. Или просто друг друга на улице выцепляют, но это отдельная история: как они ищут, разведку проводят, оценивают силы. То есть если их 40, нужно человек 50 найти, чтобы уж точно победить.

Первый и последний околофутбольный бой Палька прошел быстро: всего три минуты. Дело было зимой, в Удельном парке. Дрались 10 на 10. Сначала вышли любители — бармены, официанты, грузчики, менеджеры. Такие драки могут длиться долго: оказывается, не так легко вырубить человека без специальной подготовки. Затем настал черед профессионалов, в числе которых был Пальок. Соратники поставили задачу: как можно быстрее вырубить своего соперника и помогать другим. Это главный залог успеха при равном количестве участников. Пальок справился со своей задачей: отправил в нокаут двоих и помог побороть третьего. Сам Василий вышел из боя без особых повреждений.

– Мне одного раза оказалось достаточно, чтобы самоутвердиться, чтобы обрести уверенность в том, что, если будет какая-то серьезная опасность для моих близких где-то на улице, я смогу постоять за них и за себя. После этого мне стало намного легче психологически заходить в клетку или ринг, где передо мной только один соперник и ты знаешь, чего от него ожидать. Потом мне предлагали еще поучаствовать в околофутбольных боях, но я отказался, потому что здесь могут быть серьезные последствия. В тот раз мне просто повезло. Я могу выключить стокилограммового мужика, но если кто-то из этих стокилограммовых мужиков на меня упадет и пару раз треснет, о спортивной карьере я могу забыть навсегда.

Впечатления от столь своеобразного опыта у Василия остались противоречивые. С одной стороны, он называет эту субкультуру братством. Говорит, что это люди, которые, находясь в разных группировках, в обычной жизни очень близко общаются и помогают друг другу. Если у тебя какие-то проблемы, они могут помочь. Но бывает, что эта помощь выливается в не очень хорошие истории. Так, выяснилось, что Пальок уже попадал на страницы «Фонтанки», правда, в раздел «Криминал», а не «Спорт». Дело было в мае 2014, в Приморском районе, на улице Шаврова, в кафе «Луна». В этой истории Василий представал перед читателями главным антигероем. Естественно, у бойца своя версия тех событий.

– Да, я как раз в «Крестах» читал эту статью. Давно мечтаю познакомиться с ее автором. Ну он там и нафантазировал! Я читал и думал: ни фига, какой я опасный зверь.

По словам Палька, дело было так. У него возник конфликт с бывшим мужчиной его девушки. Несколько раз встречались, чтобы выяснить отношения, но одна из встреч закончилась оскорблениями в адрес Василия, которых тот стерпеть не смог. Последовал физический ответ. Спустя время пострадавший договорился с Пальком о новой встрече тет-а-тет, но, в отличие от Василия, пришел он на встречу не один. При дополнительной силовой поддержке бойца удалось отправить в нокаут. Месть пришлось немного отложить: спустя несколько дней Пальку предстояло драться в главном бое турнира в честь Дня Победы в Петропавловской крепости. К всеобщему удивлению (и прежде всего, к своему собственному), он победил.

– После этого я попросил своего друга привести человек десять, чтобы они помогли мне, наконец, разобраться со своими обидчиками. Вместо десяти человек он подтянул больше сотни. Пришли мы к тому кафе, с которого все началось. Зашли внутрь, а тех, которые мне были нужны, там не оказалось. Но так как собралось очень много людей, которые были уже на взводе, они без предупреждения зашли туда и устроили погром. Я был в полном шоке, типа, что вообще творится вокруг? Попытался народ как-то успокоить, кричал им что-то, но кто меня будет слушать, половина этой толпы меня не знала. Я уже думаю, что бы сделать такого, чтобы они перестали все ломать и крушить? Крикнул: «Менты!». Начали разбегаться, но получилось так, что одна группа убегает, а другая, которая немного опоздала, только бежит громить.

И все, может быть, закончилось бы иначе, если бы кто-то не избил до полусмерти 16-летнего подростка, работавшего в том кафе официантом, и не воткнул ему в бок нож. Врачи еле спасли парню жизнь. Благодаря записям с видеокамер, следствие установило, что Пальок к этому инциденту отношения не имеет, иначе из тюрьмы боец бы вышел еще очень нескоро. Реальных виновников найти так и не удалось.

– Мы до сих пор не знаем, кто это сделал, хотя пытались выяснить, потому что именно из-за этого инцидента я попал в тюрьму. Еле-еле мне удалось выйти сухим из воды. Я сел на пять месяцев и с условным сроком в два года.

Василий Пальок вышел из тюрьмы в октябре 2014. С тех пор он провел 11 боев, в которых одержал 7 побед и потерпел 4 поражения (в трех — по решению судей). Впереди — главный бой, от которого, возможно, будет зависеть его карьера: на турнире ACB 54 – Supersonic в английском Манчестере.

ACB, компания, которая занимается организацией боев, – считается сильнейшей в России и третьей в мире MMA-промоушенов. Расшифровывается как Absolute Championship Berkut. Возникла на основе чеченского бойцовского клуба «Беркут», проводит турниры в России, но в последнее время начала экспансию на Запад.

Пальок настроен решительно, но есть одна проблема: соперник до сих пор неизвестен, а значит, может повториться ситуация, как на гран-при Idmma 2013, поражение на котором обернулось для бойца чередой, возможно, самых спорных решений в жизни.

– Готовлюсь как всегда: очень много тренируюсь. Отличие от обычной подготовки только в одном: когда ты готовишься под бой, есть тренировочный цикл. Например, сначала ты больше уделяешь внимания силовой подготовке, потом переключаешься на тренировки на выносливость. Тренировки нужно спланировать так, чтобы к бою ты был максимально отдохнувшим, а твои силовые и волевые качества были на максимуме. Так как соперник еще неизвестен, больше стараемся работать над моими плюсами, развивать то, что у меня получается лучше всего. Имя соперника, думаю, будет известно ближе к бою. Вряд ли я узнаю о своем противнике за час до боя. Но даже если так получится, для меня это уже не играет большой роли. Психологически я теперь готов к бою с кем угодно.

Мнение Михаила Рахлина, заслуженного тренера России, президента Санкт-петербургской региональной общественной организации «Клуб Дзюдо Турбостроитель»:

«Одна нелепая случайность в том бою в Удельном парке, и этот спортсмен мог бы оказаться за решеткой на год раньше, чем он там в итоге оказался. Тут вообще формула такая: чем меньше мозгов, тем больше кулаков. Это многие знают. Говоря о психологическом аспекте, вообще-то есть методика спортивной тренировки, есть педагогика, есть много других методов и способов заставить человека преодолеть свой страх. Ведь смысл: победи себя — победишь кого угодно. Возможно, где-то в животном мире подобные методы — это нормально, но не в цивилизованном государстве. Я, конечно, не знаю этого товарища. Возможно, ему это было нужно. Возможно, это принесло ему успех. Но хвалиться тут нечем. Я бы хвалиться этим точно не стал».

Сергей Никитин, тренер Василия Палька:

«Договорные поединки подобного плана не несут ничего плохого. Я подчеркиваю — договорные: когда ты заранее обговорил правила игры, сколько это будет длиться по времени и так далее. Случайные люди туда не попадают. В этом смысле — да, это испытание духа, пусть и довольно специфическим способом. В то же время никто не отменял высокую опасность этих боев и высокий риск получить серьезную травму. Короче говоря, смотря для чего человек идет в эти бои. Если удовлетворить потребность в жестокости — это одно. Если испытать свой дух — это совсем другая история, и я не могу осуждать подобное стремление».

Артем Кузьмин, "Фонтанка.ру"