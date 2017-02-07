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07.02.2017 17:51

В Госдуме назвали обоснованными любые расходы на оборону

Любые расходы на обороноспособность страны обоснованны, заявил 7 февраля РБК первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Так он ответил на просьбу прокомментировать подсчеты стоимости похода российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», которые провел РБК.

«Мы хотим, чтобы у нас армия была боеготовая? Мы хотим, чтобы наши самолеты садились на палубу и взлетали с нее? Тогда «Адмирал Кузнецов» должен выходить в море! И не просто возле берега ходить, а выполнять боевые задачи», — заявил Шерин.

При этом депутат отказался дать оценку указанной в исследовании сумме. РБК оценил затраты похода «Адмирала Кузнецова» в сопровождении тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», больших противолодочных кораблей и судов обеспечения в 7,5 – 10 млрд руб. В расчеты вошли расходы на питание и «боевые» надбавки для личного состава, топливо, боевые вылеты авиагруппы и стоимость двух разбившихся палубных истребителей. Поход «Адмирала Кузнецова» начался 15 октября 2016 года из порта Североморска через Ла-Манш в Средиземное море, к берегам Сирии. В феврале авианосец должен вернуться обратно в Североморск.

На вопрос о том, какая сумма была заложена в бюджет на поход крейсера, Шерин ответил, что «расходы на оборону — это закрытая часть бюджета».

В данной ситуации соотношение расходов не в пользу одного похода «Адмирала Кузнецова», заявил РБК член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. «Но, с другой стороны, основной задачей группировки ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России) было расчленение Сирии на фрагменты, и в таком случае возможность строительства «Южного потока», «Турецкого потока» исключалась бы», — отметил Кондратьев. «Соответственно, объем поступлений в бюджет России за счет продажи газо- и нефтересурсов был бы в перспективе значительно сокращен. И потери бы исчислялись не 7,5 млрд руб. (от похода «Адмирала Кузнецова». — РБК), а гораздо больше», — считает Кондратьев.

Источник: РБК


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