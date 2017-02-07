Жители уральского города испугались табличек со шрифтом Брайля в автобусах

Жители города Березовский (Свердловская область) пожаловались местным властям на таблички со шрифтом Брайля, установленные в автобусах. Как пишет 66.ru, очевидцы завалили куратора городского общественного транспорта Леонида Савина жалобами на странные надписи.

Пассажиры жаловались, что надписи на табличках «похожи на арабские» и могут содержать «что-то террористическое». Они также обращали внимание на то, что водителями и кондукторами на части автобусных маршрутов работают выходцы из Средней Азии.

Савин объяснил, что опасаться нечего — это тактильные таблички для слепых и слабовидящих. По его словам, установить таблички перевозчиков обязало министерство транспорта.