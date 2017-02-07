Вице-губернатор Албин отозвал поручение о переводе госзакупок на единую плаформу

После того как антимонопольная служба предупредила вице-губернатора Петербурга Игоря Албина о недопустимости ограничения всех госзакупок лишь одной электронной площадкой, чиновник отозвал свою инициативу.

Как сообщает 7 февраля пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, из аппарата высокопоставленного чиновника в ведомство поступило уведомление об отзыве поручения о переводе всех конкурсов, которые объявляют подведомственные ему комитеты, на единую платформу – АО «ЭТС».

Напомним, приказами Минэкономразвития государственные и муниципальные заказы могли размещаться на пяти электронных торговых площадках: это автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ», «Единая электронная торговая площадка», АО «ЭТС», ГУП «Агентство по госзаказу, инвестиционной деятельности и международным связям Республики Татарстан» и «РТС-Тендер».

Поручение Албина, подписанное 7 ноября 2016 года, лишало петербургских заказчиков права самостоятельно выбрать площадку, а также ограничивало в деятельности сами электронные площадки, создавая преимущества только одной из них, отмечают представители антимонопольного ведомства. О решении чиновника стало известно в декабре 2016 года из публикаций СМИ, и УФАС направило в адрес Игоря Албина предупреждение об отзыве.

По информации "Фонтанки", эксперимент по ограничению площадок для проведения торгов одобрил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, также эту идею активно поддерживал и даже лоббировал глава комитета по государственным закупкам Санкт-Петербурга Дмитрий Сачков.