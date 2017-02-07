В МГУ отказались рассматривать диссертацию Мединского

Диссертационный совет МГУ не будет рассматривать диссертацию министра культуры Владимира Мединского по существу. Об этом сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков, передает 7 февраля «Интерфакс».

«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет не видит основания для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указания на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», – сказано в решении совета.

Заседания по поводу диссертации неоднократно переносились. Первое рассмотрение работы министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII веков» прошло 4 октября в Уральском федеральном университете (УрФУ), но последующие заседания были перенесены по просьбе самого Мединского, который не смог приехать в Екатеринбург из-за командировки.

7 октября Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала дело министра из УрФУ в связи с тем, что истек двухмесячный срок рассмотрения заявления. Жалобу на диссертацию передали в МГУ, где ее пообещали рассмотреть до 1 марта 2017 года.

Мединский обещал публично высмеять нападки на свою работу в ходе заседания в МГУ. До этого он называл обвинения в его сторону из-за диссертации «доносом в лучших традициях лысенковщины». По мнению главы Минобрнауки Ольги Васильевой, заседание должно было стать «ярким» событием.

Диссертацию министра потребовал проверить эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Он утверждал, что работа Мединского «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». Предложение лишить Мединского ученой степени поддержали академики РАН. Они выразили возмущение тем, что министр культуры оценивает исторические работы с точки зрения их пользы интересам России.

Диссертацию Мединский защищал в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Целью своей работы министр называл популяризацию истории и собственного взгляда на исторические события. Диссертационный совет РГГУ был распущен, поэтому жалобу на его работу передали в УрФУ.