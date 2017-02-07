Говорухин прокомментировал слова Райкина о «некрофильской» России

Слова художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о «некрофильском государстве» применимы ко всем народам и не новы. Об этом заявил режиссер и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, передает «Интерфакс».

Говорухин отметил, что Райкин «не сумел правильно процитировать» русского поэта, который написал об этом «200 лет назад и намного убедительнее». «Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых»,— процитировал режиссер Пушкина. Он отметил, что «дело не в руководителях, а в народе». «И к сожалению, так устроены все народы», — сказал Говорухин.

В понедельник, 6 февраля, издание «Петербургский авангард» сообщило, что во время выступления в петербургской филармонии с моноспектаклем «Над балаганом небо...» Райкин сказал, что Россия — «некрофильское государство», так как «оно любит мертвых больше, чем живых». По его словам, в честь умерших дают названия улицам, площадям, станциям метро. «А до этого убиваем», — сказал Райкин.

Во вторник, 7 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Райкина и призвал не вырывать их из контекста. Он отметил, что в речи «целая фраза, в которую вкладывался другой смысл». Песков добавил, что если взять отдельно слово «некрофильское», то оно «не совсем такое благовидное слово в отношении России», но Райкин говорил «о другом».

Сам Райкин подтвердил слова Пескова о том, что его фраза была вырвана из контекста, и пояснил, что она является частью «большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет».