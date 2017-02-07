Замглавы Нацбанка Украины призвала российские банки уходить из страны

Замглавы Нацбанка Украины ​(НБУ) Екатерина Рожкова призвала сократить присутствие банков с российским капиталом на Украине. Рожкова сообщила, что сейчас за их работой ведется тщательный контроль, сообщает украинское издание «Сегодня.ua».

Замглавы НБУ отметила, что у банков с российским участием на Украине есть только два возможных пути: «или найти нового собственника, или сокращать объемы присутствия на нашем банковском рынке». Рожкова подчеркнула, что НБУ в целях безопасности контролирует все операции российских банков.

По словам Рожковой, активы банков с российским участием сокращаются с 2014 года, а сами банки «работают в режиме ограничений». В то же время она отметила, что некоторые украинские госпредприятия по-прежнему имеют кредиты в российских банках. Замглавы НБУ рассказала, что ведомство работает с профильными министерствами для преодоления этой зависимости. «Эти кредиты должны быть погашены или перекредитованы, мы работаем над этим вопросом», — заявила Рожкова.

По словам Рожковой, всего на Украине в настоящее время работают пять банков с российских участием.

В сентябре 2016 года глава Сбербанка Герман Греф сообщил об отсутствии у банка намерения отказываться от дочерних компаний на Украине. А зампред Сбербанка Александр Морозов отметил, что украинское отделение банка не нуждается в докапитализации и центральный офис доволен его работой.

​Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре 2016 года рассказал о планах банка уйти с украинского рынка. По его словам, ВТБ придется продать украинскую «дочку» «ВТБ-Украина» с потерями, а также закрыть банк «БМ Украина», принадлежавший Банку Москвы.

Об уходе с Украины также заявил глава ВЭБа Сергей Горьков, подчеркнувший, что банк намерен покинуть украинский рынок до середины 2017 года.