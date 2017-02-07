Детский омбудсмен попросила проверить игру, побуждающую детей нарушать ПДД

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила руководство ГИБДД проверить распространение в соцсетях игры «Беги или умри», сообщает 7 февраля сайт детского омбудсмена.

«В социальных сетях и через телекоммуникационные устройства среди несовершеннолетних активно распространяется игра «Беги или умри», побуждающая детей перебегать дорогу как можно ближе к движущемуся автотранспорту. В этой связи в социальных сетях родителям, учителям и водителям автотранспортных средств рассылаются предупреждения, а также просьбы проводить разъяснительные беседы с детьми», — говорится в сообщении.

Кузнецова призвала провести анализ случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге.