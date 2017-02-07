Хабаровским школьникам будут преподавать киберспорт

В хабаровском краевом детском центре «Созвездие» впервые обучат детей основам киберспорта, сообщает 7 февраля DTF.

Главный судья смены Артем Соленый сообщил, что обучение будет проходить в трех направлениях — теория, практика и занятия общей физической подготовкой. Сообщается, что идею подобных занятий продвинуло хабаровское отделение Федерации компьютерного спорта России.

Помимо теории, дети смогут пройти практические уроки по играм Dota 2, Counter-Strike: Gо, FIFA и Heartstone, а после поучаствовать в соревнованиях.

Ранее стало известно, что китайские геймеры попали в Книгу рекордов Гиннесса за выигрыш $9 млн в Dota 2.