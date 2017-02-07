Додон заявил о «жизненной необходимости» восстановить отношения с Россией

Молдавии «жизненно необходимо» восстановить отношения с Россией, а соглашение об ассоциации с Евросоюзом может быть расторгнуто. Об этом президент страны Игорь Додон заявил на встрече с председателем Совета Европы Дональдом Туском. Cодержание беседы Додон раскрыл в Facebook.

Глава Молдавии отметил, что предложил Туску начать торговые переговоры в трехстороннем формате — ЕС, Молдавия и Россия.

Спустя два года с начала реализации соглашения об ассоциации с ЕС ситуация в стране ухудшается, подчеркнул Додон. «Имею в виду макроэкономические показатели, качество жизни граждан, индексы восприятия коррупции, а также независимость различных институтов и свободу медиа», — уточнил он. Глава Молдавии пообещал поддержать аннулирование договора, если такой вопрос встанет при парламентских выборах или в рамках возможного референдума.

В ходе визита в Брюссель Додон, помимо Туска, должен встретиться с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.