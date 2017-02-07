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07.02.2017 16:15

СК начал проверку данных СМИ об отравлении Кара-Мурзы-младшего

Следственный комитет проводит проверку по материалам СМИ о предполагаемом отравлении координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Проверка начата по информации СМИ об этом инциденте», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что врачи поставили журналисту, экс-зампреду ПАРНАС Владимиру Кара-Мурзе-младшему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».

Источник: РИА Новости


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