Убийца бутербродов — сэндвич с квашеной капустой

Квашеная капуста — универсальный продукт. Но вы наверняка никогда не пробовали класть ее в сэндвичи. Руководитель направления Culinary Arts в бизнес-школе SWISSAM Джозеф Фляйсснер поделился с «Ланчбоксом» собственным рецептом сытного сэндвича «Рубен».

Откроем маленький секрет — квашеную капусту лучше подготовить с вечера. Тушенная с луком и беконом, она может храниться в холодильнике до 4 дней. И каждое утро у вас будет отличный сэндвич с необычным сочетанием вкусов капусты, мяса и сыра. Собрать его можно всего за несколько минут — и взять с собой, доведя до готовности в микроволновке. После этого вы уже не захотите даже смотреть на обычные бутерброды. Все подробности — в нашем видеорецепте.

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"