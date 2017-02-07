Анна Кузнецова: Треть российских семей - это матери-одиночки с детьми

Около трети, то есть 5 млн из 17 млн российских семей приходится на матерей-одиночек с детьми, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает «РИА Новости».

По ее словам, в 600 тыс. семей воспитанием детей занимаются отцы-одиночки. Кузнецова отметила, что в России полных семей с детьми 11 млн. 600 тысяч. Детей на опеку взяли 237 тыс. семей, а усыновили — 115 тысяч. По информации Кузнецовой, в детских домах находятся около 60 тысяч детей.

В аппарате детского омбудсмена рассказали, что общее число детей-сирот или оставшихся без попечения родителей составляет 500 тыс.

Как рассказала в ноябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец, за последние четыре года число детей-сирот в России уменьшилось в два раза. По ее словам, в 2012 году в базе их числились 119 тысяч человек, а по данным на 16 ноября 2016 года это число снизилось до 60 тысяч.

Голодец рассказала, что высокие показатели по устройству детей в семьи показали 36 регионов. В основном детей в семью берут в Хакасии и Ямало-Ненецком автономном округе, а в Чечне и Ингушетии сирот вообще не зарегистрировано.