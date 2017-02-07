Гендиректор Уралвагонзавода назвал сроки выпуска в серию танка «Армата»

Серийное производство танков нового поколения Т-14 «Армата» начнется в 2018 году. Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор Уралвагонзавода, где производится танк, Олег Сиенко, передает «РИА Новости».

«Это будет следующий, 2018 год, но нам надо сократить (сроки) испытаний», — сказал он.

В сентябре 2016 года начальник главного ​автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко заявил, что в 2018 году также будет создан беспилотный вариант танка «Армата». По его словам, для этого необходимо создать «цифровое устройство», которое будет решать все поставленные задачи. Шевченко заверил, что основа для роботизации уже есть. Об этом же ранее говорил и Олег Сиенко.

В сентябре Минобороны заключило контракт на поставку первой партии «Арматы». Ведомство должно закупить более 100 единиц военной техники. Впервые танк «Армата» был представлен 9 мая 2015 года на параде в честь 70-летия со дня Победы.