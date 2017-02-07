Хостел на Саперном выгнали соседи

Дзержинский районный суд Петербурга разорвал по просьбе жильцов дома в Саперном переулке договор аренды квартиры под хостел. В отеле уверяют, что работают, как и прежде.

Как сообщает 7 февраля пресс-служба городской прокуратуры, горожане написали коллективную жалобу на хостел Bagel, расположившийся в одной из квартир дома в центре Северной столицы. Их возмущали шумные и часто меняющиеся соседи. Это заявление близко к сердцу принял прокурор Центрального района, который помог составить иск в суд, и выступал там от имени жителей дома. Должностное лицо упирало на то, что жилое помещение не может использоваться в предпринимательских целях — его нужно переводить в статус нежилого.

Третьего февраля иск был удовлетворен: владельца жилого помещения обязали расторгнуть договор с арендаторами – фирмой ООО «Позитив». Своё решение судья мотивировал тем, что квартира, в которой расположился хостел, используется для получения прибыли, а согласно п. 2 ст. 17 Жилищного кодекса, собственник может только совмещать деятельность, например, адвоката или репетитора, с проживанием.

«Фонтанка» позвонила в Bagel за комментарием. Взявшая трубку женщина сообщила, что хостел продолжает работу, и буквально на днях она виделась с хозяином помещения: речи о выселении и расторжении договора не шло.

По словам респондента, единственные проблемы заведения с законом были, когда надзорные органы зафиксировали несогласованный демонтаж перегородки, но это были якобы дела давно минувших дней.

На странице на сайте «Вконтакте» Bagel предлагает гостям размещение в 10-ти, 8-ми и четырехместных комнатах, а также в семейных номерах на двоих и троих человек. При этом стоимость крайне демократична.

Любопытно, что закон, вносящий изменения в 17 статью Жилищного кодекса и запрещающий «размещение в жилых помещениях промышленных производств, а также гостиниц и иных средств размещения, оказание гостиничных услуг и иных услуг размещения», еще не принят, однако прокуратура ссылается именно на нее, руководствуясь «смыслом положений» этого документа.

Напомним, «туризм на нарах» в Государственной думе пытались прикрыть в мае прошлого года. Депутаты приняли законопроект о запрете хостелов в квартирах в первом чтении, но на сегодняшний день дело с этой точки так и не сдвинулось. Испугавшись, что закон все-таки примут до чемпионата мира по футболу в 2018 году и город останется без 17% всего номерного фонда, в Смольном начали выставлять на торги помещения для открытия бюджетных гостиниц.