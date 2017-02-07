Суд в Малави разрешил Мадонне усыновить еще двух детей

Высокий суд Республики Малави разрешил американской поп-певице Мадонне усыновить двух детей, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря суда. Соответствующее прошение Мадонна подала в судебную инстанцию 25 января 2017 года.

Таком образом, уточняет агентство, Мадонна будет заниматься воспитанием четырех детей из этой африканской страны. Мальчика по имени Давид она усыновила в 2006 году, а девочку по имени Мерси — в 2009-м.

​У Мадонны есть также двое собственных детей — Лурдес от фитнес-тренера Карлоса Леона и сын Рокко от брака с режиссером Гаем Ричи. Рокко воспитывает отец.

Мадонна часто приезжает в Малави, где она создала благотворительный фонд для помощи детям-сиротам, отмечает The Telegraph.