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07.02.2017 15:36

«Зенит» завершил сборы в Испании победой над корейским клубом

Победу в заключительном матче испанских сборов одержал «Зенит» сегодня, 7 февраля. Матч против корейского клуба «Соннам» завершился со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.

В стартовом составе «Зенита» вышли: Егор Бабурин, Луиш Нету (капитан), Бранислав Иванович, Евгений Чернов, Сергей Зуйков, Артур Юсупов, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло, Александр Кокорин и Лука Джорджевич.

Первым на 40-й минуте забил Кокорин. На второй тайм главный тренер «Зенита» Мирча Луческу почти полностью заменил состав. На поле появились: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Доменико Кришито (капитан), Луиш Нету, Юрий Жирков, Эрнани, Маурисио, Леон Мусаев, Даниил Лесовой, Йоан Молло и Александр Кокорин.

На 50-й минуте «Соннам» сравнял, благодаря дальнему удару одного из своих полузащитников. На 80-й окончательный счет установил Джорджевич — 2:1.

Таким образом, «Зенит» закончил сборы в Испании с результатом: три победы, две ничьи и одно поражение. Впереди у петербургского клуба заключительный этап подготовки — сборы в Бельгии.  

 


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