Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщается 7 февраля на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, российский и немецкий лидеры выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного конфликта в Донбассе.

Президент России обратил внимание Меркель на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и на заявления официальных лиц Киева. На сайте Кремля отмечается, что они свидетельствуют о том, что украинская армия «пытается военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу». Кроме того, говорится в сообщении, украинские власти «стремятся» сорвать выполнение минских соглашений и использовать нормандский формат «для прикрытия своих деструктивных шагов».

Путин и Меркель выступили за «незамедлительное» восстановление режима прекращения огня на Украине и поддержали «усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Лидеры России и Германии договорились наращивать дипломатические усилия для содействия мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Как отмечается на сайте Кремля, к таким мерам относятся встречи в «ближайшее время» министров иностранных дел и помощников лидеров в «нормандском формате» и продолжение обсуждения ситуации на Украине на высшем уровне.