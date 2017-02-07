Лукашенко предложил России запретить все белорусское мясо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что страна «не погибнет» из-за запрета поставок мяса в Россию, сообщает 7 февраля БЕЛТА.

По словам Лукашенко, власти Белоруссии иногда обнаруживают «попытки поставок по серым схемам».

«Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает. Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться? Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну», – сказал белорусский президент.

Вместе с тем он призвал Россию «разобраться», прежде чем прекращать поставки белорусского мяса.

Россельхознадзор объявил о частичном запрете поставок говядины из Белоруссии 3 февраля. По данным ведомства, белорусские предприятия используют украинское и европейское мясо.

Запрет Россельхознадзора появился после пресс-конференции Лукашенко, где президент Белоруссии объявил о поручении завести на главу российского ведомства Сергея Данкверта уголовное дело. Лукашенко обвинил Данкверта в нанесении ущерба Белоруссии.

Глава Россельхознадзора ранее неоднократно заявлял, что через Белоруссию идет реэкспорт товаров из стран, попавших под российское продуктовое эмбарго.