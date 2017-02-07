Главного библиографа РНБ уволили после критики объединения с Ленинкой

Главный библиограф Российской национальной библиотеки Татьяна Шумилова 7 февраля получила приказ об увольнении с работы. Ей дали время до 18.00 сегодняшнего дня, чтобы завершить свои дела и покинуть РНБ, сообщила «Фонтанке» Шумилова.

Как пояснила библиограф, в 14.00 её вызвали в отдел кадров Публички. Там находились его глава, сотрудник юридической службы и заведующая информационно-библиографическим отделом.

«Обстановка была ядовито-доброжелательной. Мне вежливо объяснили, что незнание закона не освобождает от ответственности. После этого вручили приказ и трудовую книжку», – отмечает Шумилова. Приказ подписан исполняющей обязанности генерального директора РНБ Еленой Тихоновой.

Глава пресс-службы РНБ Анна Казалова сообщила «Фонтанке», что «лично не в курсе этой ситуации», поэтому не может её прокомментировать. Она также сослалась на рекомендации юридической службы Публички, согласно которым «дело касается личных данных». «Есть пункт статьи Федерального закона «О персональных данных», и любые сведения без согласия сотрудников не передаются», – отметила Казалова.

Напомним, Татьяна Шумилова стала известна после публичной критики готовящегося объединения РНБ и московской Российской государственной библиотеки. Библиограф выступила против такой меры на пресс-конференции 30 января, а 1 января дала журналистам интервью, где объяснила, почему такая мера недопустима. В четверг, 2 февраля, Шумиловой предложили уволиться по собственному желанию, а 3 февраля библиографу вручили «акт об отсутствии на рабочем месте в течение более четырёх часов». В вину сотруднице Публички вменили отсутствие во время пресс-конференции, хотя Шумилова оговаривала этот момент со своим непосредственным руководством.

По сведениям источников "Фонтанки", интервью Шумиловой читал министр культуры Владимир Мединский и пожелание уволить библиографа могло исходить лично от высокопоставленного чиновника.

Татьяна Шумилова работала в РНБ с 1985 года. Чтобы защитить свои права, она обратится в суд.