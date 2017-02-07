Райкин объяснил фразу о «некрофильском государстве»

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин назвал свою фразу о «некрофильском государстве» в отношении России вырванной из контекста. Об этом артист 7 февраля заявил «Интерфаксу».

«Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет», — сказал Райкин. Он пояснил, что этот пассаж представляет собой «фигуру речи, которая произносится с опорой на пушкинскую строку из «Бориса Годунова»: «Они любить умеют только мертвых...». Он, по словам артиста, был употреблен как «комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле».

Ранее не вырывать слова Райкина из контекста призывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что это была «целая фраза, в которую вкладывался другой смысл». «Вот если отдельно это взять из контекста, не совсем такое благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне издание «Петербургский авангард» написало, что во время выступления в петербургской филармонии с моноспектаклем «Над балаганом небо...» Райкин назвал Россию «некрофильским государством». «У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — цитировало издание слова артиста.