В Якутске мужчина замерз на крыльце дома престарелых

Мужчина замерз на крыльце дома-интерната для инвалидов и престарелых в Якутске. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Республики Саха.

По версии следствия, 42-летний мужчина 5 февраля вернулся в дом-интернат для инвалидов и престарелых, но не смог попасть внутрь, поскольку двери учреждения были закрыты. Пациент сел на крыльцо, где умер. По сообщению следователей, причиной гибели стало «воздействия низкой температуры наружного воздуха». Тело мужчины утром следующего дня обнаружила работница социального учреждения.

СК возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти мужчины была назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в СК.