СМИ: Поход "Адмирала Кузнецова" обошелся бюджету в сумму от 7,5 до 10 миллиардов

Использование в военной операции в Сирии корабельной группы во главе с тяжелым авианосным крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» обошлось бюджету в сумму от 7,5 млрд до 10 млрд рублей, сообщает 7 февраля РБК, ссылаясь на свои расчеты.

В стоимость похода входят расходы на питание (от 306,4 млн до 325,5 млн руб.), топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд руб.), боевые вылеты (1,47 млрд руб.), стоимость потерянных боевых машин (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб.) и «боевые» надбавки (38,3 млн руб.).

Реальная стоимость похода может оказаться больше, пишет издание, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством.

В поход корабельная группа Северного флота отправилась 15 октября. В нее вошли «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения — танкеры, буксиры и пр. ​В Североморск крейсер вернется в начале февраля ​2017 года, рассказал РБК собеседник в Минобороны.

По словам командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Картаполова, «летчики российской морской авиации за время операции в Сирии выполнили 420 боевых вылетов».