Глава МИД Украины допустил введение военного положения в стране

В том случае, если на Украине ухудшится ситуация с безопасностью, в стране может быть введено военное положение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи «Свобода Слова» на ICTV.

В то же время он пояснил, что страна может находиться в состоянии войны и без введения военного положения.

«Состояние войны, введение военного положения, российская агрессия — это разные понятия», — сказал Климкин. Он отметил, что «российская агрессия ведется не только милитарными средствами», но и «гибридными».

В понедельник, 6 февраля, с призывом ввести военное положение выступила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной рады. По ее словам, необходимо «точно» принять закон об оккупированных территориях, ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях и прекратить торговлю с «оккупированными территориями».

Эскалация вооруженного конфликта в Донбассе произошла около города Авдеевка 29 января. Украинские военные и ополченцы самопровозглашенных народных республик обвиняют друг друга в обстрелах, при этом сама Авдеевка находится под контролем вооруженных сил Украины.