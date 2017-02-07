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07.02.2017 14:55

В Петербурге пройдет первый благотворительный концерт на крыше с котами

Первый благотворительный концерт на крыше с котами пройдет в Санкт-Петербурге 11 февраля. В прямом смысле на крыше – на крыше крупнейшего котокафе Европы «Республика кошек», что на Литейном, 60.

Как рассказали организаторы, экспериментальный квартет Ивана Петрова (участники Mussorgsky Jazz Orchestra) исполнит известные мировые, российские и советские мелодии, музыку из кинофильмов, мультфильмов и всемирно известные джазовые и эстрадные хиты прямо на крыше арт-пространства «Республика кошек».

Собранные от продажи билетов средства будут направлены на содержание и лечение кошек из приютов, еще не нашедших своего заботливого владельца. Часть средств будет направлено в поддержку Всемирного Дня кастрации и стерилизации #SpayDay 2017, который пройдет в России в третий раз – 28 февраля.

В единый операционный день ветеринарные клиники, подключившиеся к акции, проведут операции домашних или бездомных животных по льготной стоимости, а также в ряде случаев – бесплатно. Благотворительные сборы от концерта будут переведены на закупку медикаментов и инструментария ветклиник для снижения стоимости операций.


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